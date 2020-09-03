Українська співачка Анастасія Приходько висловилася з приводу того, що російським артистам дозволено виступати під час карантину в Україні  

Артистка висловила свою думку на сторінці у Фейсбуці, пише Politeka.net. Відомо, що російський співак Борис Гребенщиков виступить з концертом 3 вересня о 19:00 в Жовтневому палаці. Це обурило зірок українського шоу-бізнесу, зокрема, і Анастасію Приходько. 

"Ми на карантині, а Москва в гостях... За**ок))) чекаю Лепса, Успенську, і народних артистів України Баскова і Кіркорова", - підписала фото із зображенням Гребенщикова зірка. 

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За шість годин пост зібрав багато коментарів. 

"Так Успенська ж киянка", "Настю, ти ще не звикла?", "Це капець!!!", "Круть!!!! Гребенщиков крут, обожнюю його!! Теж, як і Макаревич гне нормальну лінію...", "У нас в місті Малінін15 вересня ........що робиться, що робиться .. Ми вже Москва, мабуть", "і що в цьому такого?", "БГ це БГ, не варто його ставити в цей ряд", " БГ норм мужик!",- написали користувачі мережі. 

Варто відзначити, що сьогодні, 3 вересня, українська співачка Оля Полякова разом з іншими представниками українського шоу-бізнесу вийшла на мітинг з вимогою навести порядок у питаннях організації концертів українських артистів в умовах пандемії. 

Перед цим зірка опублікувала відео, в якому обурювалася на те, що українським виконавцям не дають працювати. 

"Тепер я мовчати не буду. Це чому одним можна проводити заходи, а іншим - не можна... Чому мій концерт, української артистки, скасовується, під час того, як у Києві в повному битку проходить без масок концерт російського співака?",- поставила запитання співачка. 

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#наснечують #равныеправадлявсех Завтра, 3-го сентября, встречаемся под стенами КМУ (ул. Грушевского,12/2) с 11:00 до 14:00! 🙌🏻 @k.a.d.n.a.y @kekeliavera @tina_karol @omut_official @gorbachovaolga @the_hardkiss @santadimopulos @kamenskux @cybulskaya @da_astafieva @vadimlisa @secretservice_ea @mikeyasinsky @alexandruboroda @ververa @monatik_official @vkozlovskiy @misharomanova @mishvirmish @tayanna_reshetnyak @tarabarova @dzidzio @leragornostay @lesia_nikituk @sergeiperman @realpotap @alyona.alyona.official @alekseev_officiel @nataliya_mogilevskaya @thejerryheil @anastasia_domination @olegg.vynnyk @maruvofficial @alinapash @vostokova_official @viktorpavlik @viniarskaya @ponomaryovoleksandr @alexanderkrivoshapko @anton_savlepov @max_barskih @bilyk_iryna

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Нагадавши, Приходько пішла з музики в прокурори і нарвалася на гнів українців.

А ще Politeka писала, що зірки Анастасії Приходько більше немає, з'явилося тривожне звернення.

Також Politeka повідомляла, що Приходько розкрила сімейну таємницю і заговорила не про чоловіка.