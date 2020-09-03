Українська співачка Анастасія Приходько висловилася з приводу того, що російським артистам дозволено виступати під час карантину в Україні

Артистка висловила свою думку на сторінці у Фейсбуці, пише Politeka.net. Відомо, що російський співак Борис Гребенщиков виступить з концертом 3 вересня о 19:00 в Жовтневому палаці. Це обурило зірок українського шоу-бізнесу, зокрема, і Анастасію Приходько.

"Ми на карантині, а Москва в гостях... За**ок))) чекаю Лепса, Успенську, і народних артистів України Баскова і Кіркорова", - підписала фото із зображенням Гребенщикова зірка.

За шість годин пост зібрав багато коментарів.

"Так Успенська ж киянка", "Настю, ти ще не звикла?", "Це капець!!!", "Круть!!!! Гребенщиков крут, обожнюю його!! Теж, як і Макаревич гне нормальну лінію...", "У нас в місті Малінін15 вересня ........що робиться, що робиться .. Ми вже Москва, мабуть", "і що в цьому такого?", "БГ це БГ, не варто його ставити в цей ряд", " БГ норм мужик!",- написали користувачі мережі.

Варто відзначити, що сьогодні, 3 вересня, українська співачка Оля Полякова разом з іншими представниками українського шоу-бізнесу вийшла на мітинг з вимогою навести порядок у питаннях організації концертів українських артистів в умовах пандемії.

Перед цим зірка опублікувала відео, в якому обурювалася на те, що українським виконавцям не дають працювати.

"Тепер я мовчати не буду. Це чому одним можна проводити заходи, а іншим - не можна... Чому мій концерт, української артистки, скасовується, під час того, як у Києві в повному битку проходить без масок концерт російського співака?",- поставила запитання співачка.

Нагадавши, Приходько пішла з музики в прокурори і нарвалася на гнів українців.

А ще Politeka писала, що зірки Анастасії Приходько більше немає, з'явилося тривожне звернення.

Також Politeka повідомляла, що Приходько розкрила сімейну таємницю і заговорила не про чоловіка.