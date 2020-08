View this post on Instagram

Когда хочешь как лучше, а получается как всегда... Идеально!🔝 Выбираем образ #КингОфДаймондс из клипа #РОЛЕКС и голосуем: 1 / 2 / 3 / 4?👑 #ролинаруке #ФЭШНМОТИВАТОР Style by @arsenairapetov @vivatka