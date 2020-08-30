Кожен артист має список вимог, який вноситься в його райдер

Деякі зірки невибагливі, інші ж навпаки - вносять до списку найнеймовірніші вимоги, повідомляє Politeka.net. Познайоммось з примхливими зірками.

Російський співак Філіп Кіркоров вважається поп-королем естради і вимоги у нього відповідні. Так, в райдері артиста вказані розміри сцени, на якій він виступатиме. Також співак вимагає лімузин і президентський люкс з гардеробом в кращому готелі міста. Також публіці потрібно перед концертом показати фільм про зірку.

В української співачки Софії Ротару вимога надати авто бізнес-класу для неї, машину скромніше і автобус. Артистці бронюють кращий особняк або номер окремо від колективу. А по дорозі зірку повинні супроводжувати поліцейські.

Харчування має бути триразовим, а продукти (домашній сир і сметана, фрукти і овочі) куплені на ринку. У гримерці співачки повинні бути м'ясні делікатеси, бутерброди з ікрою і дорогий віскі.

У райдері Віри Брежнєвої зазначено, що в гримерці обов'язково повинен бути продуктовий набір: напої на основі вівса з різними смаками, фрукти, вода, сир, м'ясна і рибна нарізки. Як і попередні зірки співачка воліє тихі номери люкс. У готелі повинна бути кімната для йоги або спортзал. Артистка не вибаглива до вибору авто і може проїхатися разом зі своєю командою.

Ольга Бузова вибирає номери люкс в п'ятизіркових готелях, а також хороше авто, охорону. Водій артистки повинен добре знати місто. Зірка за те, щоб в авто можна було курити. А також вписала в райдер дороге вино, коньяк, кальян, сирну нарізку і фрукти. У номері має бути велика кількість рушників, вода, фрукти.

Співак Сергій Лазарєв вказав у списку вимог гарячу і холодну воду, телефон, телевізор. У гримерці повинні бути вода і соки, а також баночка меду і імбир. Мед тільки натуральний, не з магазину, а з пасіки. Також артист вимагає багато спеціальної апаратури, висувні конструкції, світлодіодні екрани.

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