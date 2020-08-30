Кожен артист має список вимог, який вноситься в його райдер 

Деякі зірки невибагливі, інші ж навпаки - вносять до списку найнеймовірніші вимоги, повідомляє Politeka.net. Познайоммось з примхливими зірками. 

Російський співак Філіп Кіркоров вважається поп-королем естради і вимоги у нього відповідні. Так, в райдері артиста вказані розміри сцени, на якій він виступатиме. Також співак вимагає лімузин і президентський люкс з гардеробом в кращому готелі міста. Також публіці потрібно перед концертом показати фільм про зірку. 

View this post on Instagram

Когда хочешь как лучше, а получается как всегда... Идеально!🔝 Выбираем образ #КингОфДаймондс из клипа #РОЛЕКС и голосуем: 1 / 2 / 3 / 4?👑 #ролинаруке #ФЭШНМОТИВАТОР Style by @arsenairapetov @vivatka

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on

Популярні новини зараз

Старіючий гардемарин Харатьян пішов по стопах Тарзана, кадри безсоромності: "Трусів немає, все натурально"

Гаряча дружина Артура Пирожкова пофліртувала в бікіні з глибоким декольте: "Морська Німфа"

Тарифи на проїзд піднімуть до межі, готуйте гаманці: "Якщо пасажир їде кілька зупинок..."

Засмагла Алла Пугачова в "дірявому" вбранні з легкістю затьмарила Орбакайте: "Очуметь"
Показати ще

В української співачки Софії Ротару вимога надати авто бізнес-класу для неї, машину скромніше і автобус. Артистці бронюють кращий особняк або номер окремо від колективу. А по дорозі зірку повинні супроводжувати поліцейські.

Харчування має бути триразовим, а продукти (домашній сир і сметана, фрукти і овочі) куплені на ринку. У гримерці співачки повинні бути м'ясні делікатеси, бутерброди з ікрою і дорогий віскі.

View this post on Instagram

💚

A post shared by София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) on

У райдері Віри Брежнєвої зазначено, що в гримерці обов'язково повинен бути продуктовий набір: напої на основі вівса з різними смаками, фрукти, вода, сир, м'ясна і рибна нарізки. Як і попередні зірки співачка воліє тихі номери люкс. У готелі повинна бути кімната для йоги або спортзал. Артистка не вибаглива до вибору авто і може проїхатися разом зі своєю командою.

View this post on Instagram

Пока вы смотрите, танцуете и поёте нашу с @monatik_official ВЕЧЕРиНОЧКУ, я продолжу рассказывать о моих образах) @tanumuino и @olaazh задумали маленькое чёрное платье, а волшебники @frolovheart взяли и связали его для меня!🖤 это был один из самых удобных нарядов в клипе) прическа, мэйк и очки дополнили образ) ну и мои любимые босоножки с браслетом на щиколотке... детали отработали на полную! Photo @the_yukka Mua @marion.robine Hair @sebastienbascle #ВЕЧЕРиНОЧКА #MONATIK #VERABREZHNEVA

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on

Ольга Бузова вибирає номери люкс в п'ятизіркових готелях, а також хороше авто, охорону. Водій артистки повинен добре знати місто. Зірка за те, щоб в авто можна було курити. А також вписала в райдер дороге вино, коньяк, кальян, сирну нарізку і фрукти. У номері має бути велика кількість рушників, вода, фрукти. 

Співак Сергій Лазарєв вказав у списку вимог гарячу і холодну воду, телефон, телевізор. У гримерці повинні бути вода і соки, а також баночка меду і імбир. Мед тільки натуральний, не з магазину, а з пасіки. Також артист вимагає багато спеціальної апаратури, висувні конструкції, світлодіодні екрани.

Нагадавши, Віра Брежнєва і Дорофєєва" зарубалися " і з'ясували, хто крутіше і красивіше

Як повідомляла Politeka, дочка Брежнєвої в короткому топі побешкетувала з подругою і вразила природною красою

Також Politeka писала, що Брежнєва показала, як спокушає Меладзе вдома