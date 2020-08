View this post on Instagram

Пируэты выходного дня. Много времени провела я сегодня в балетном и фитнес зале.🙈 Но я очень люблю физически трудиться, не жалея сил. Напоминаю, что с завтрашнего дня на моем сайте www.volochkova.ru и на моем канале YouTube с 21:00☝️можно будет смотреть сериал "Место под солнцем" со мной в главной роли. Каждый день по одной серии. 🐣 Первые четыре на этой неделе а вторые на следующей или на выходных. 😊 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом