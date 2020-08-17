Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як тренується в особистому залі в новому костюмі

Цього разу Анастасія на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram спантеличила кадрами з тренування в балетному залі. Так, на представленому ролику балерина вирішила змінити обридлий шанувальникам тренувальний костюм - червоні штани і стару бірюзову майку - на більш новий.

Волочкова вирішила з'явитися в своєму балетному залі в розкльошених штанях яскраво-блакитного відтінку, а також майці з байвінг-тканини такого ж відтінку. Щоб не отримати чергову порцію гнівних коментарів, Анастасія приховала доступ до них.

"Піруети вихідного дня. Багато часу провела я сьогодні в балетному і фітнес залі.🙈 Але я дуже люблю фізично працювати, не шкодуючи сил. Нагадую, що з завтрашнього дня на моєму сайті і на моєму каналі YouTube з 21: 00 ☺ ️

можна буде дивитися серіал" місце під сонцем " зі мною в головній ролі. Кожен день по одній серії. 🐣 Перші чотири на цьому тижні а другі на наступній або на вихідних. 😊», - написала Волочкова.

Також раніше в спеціальному ролику балерина похвалилася кількома вправами і частиною заняття, під час якого вона в чорно-синьому спортивному костюмі ходила з боку в бік. Також Анастасія зазначила, чим саме займалася у відео:

"Невелике відео Селфі з репетиції.🩰 Діагональ. Пірует.💃 Швидко і невимушено😊», - написала Анастасія.

Користувачі Мережі тут же відповіли:

"Невимушено, ага, сто потів зійшли, почервоніла гірше раку 🤣 » «" переглянете відео, Вас в кінці кожного піруета завалює вправо», «по моєму, вона в стрибку заснула😂 😂 😂", " якщо чесно і без образ.. Ви з Діаною вишневою однолітки, але різниця у вас колосальна. Правда закінчуйте, станьте педагогом, якщо не хочеться закінчувати з балетом, але не потрібно себе на посмешиле виставляти«,» Анастасія, не ганьба«,» нарешті то червоні підштаники зняла😮 😮 😮«, " самотня Бабенція ...", "Балерина на пенсії розважається. Павлова і Плісетська відпочивають... 😆😆😆».

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