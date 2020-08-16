Відома телеведуча Регіна Тодоренко розповіла, чому не хотіла старіти

Цього разу Тодоренко вирішила розповісти під фото, на якому біжить прямо перед паровозом, чому не хоче старіти і не бажає зізнаватися, що відстає від молодого покоління. На думку Регіни, зараз треба розвиватися, переймати звички більш молодого покоління і вчитися новому.

"Батькам необхідно трохи застаріти , щоб поступитися місцем дітям» - це цитата з Книги #TheWojWay, Естер Войджіцкі. Я впала в подив ☺ ️ і була зовсім незгодна з цим висловлюванням, тому що бути сучасним - це моє кредо. Мені здавалося, як тільки випаду з інформаційного поля, перестану розвиватися, моментально деградую, втрачу нитку з підростаючим прогресивним поколінням, яке вже на кілька кроків попереду. Дуже страшно чогось не встигнути, дуже не хочеться бути outsiderОМ і застарілим предком, над яким підсміюються діти за старовину і мамонтизм думок-це в мені говорять мої комплекси🙈(люблю Бігти ️ ️ попереду паровоза», - зазначає Тодоренко.

Також вона підкреслює, що такий принцип життя є утопічним, адже коли батько прагне бути у всьому прогресивнішим, розумнішим, кращим за дитину, з'являється дисбаланс у їхніх стосунках. Тому-то і треба дати можливість дітям навчити нас чогось нового, поділитися незвичайним досвідом, ф'южен-підходом до життя.

В іншому випадку, вони завжди будуть відчувати себе пригніченими, ущемленими, сумніваються в собі і своїх переконаннях.

"Мені то цього зовсім не хочеться. І ось вже зараз я готуюся до того, що наш син все-таки подорослішає і, сподіваюся, стане на голову вище своїх батьків, буде освіченою і крутіше, кращою версією нас з Владом. Вже цікаво подивитися, як Михайло Владиславович почне вчити нас життя і буде розповідати, що наші методи виховання - «це минуле століття». Для такого я готова застаріти,» - зробила висновки Регіна. При цьому багато хто підтримав висновки Тодоренко.

Також Регіна розповіла, що тепер тренується без свого партнера, так як той зірвав спину і їй "схоже пора худнути".

"Зірвав спину мій дорогий партнер Роман Сергійович ☺ ️ і зліг! По всій видимості, я настільки харизматична, що звалила з ніг олімпійського чемпіона або за іншою версією - мені пора худнути ☺ зате сьогодні прекрасно відпалила з неймовірною і талановитою Марією @Orlovamariya_ice ❤️ в компанії дівчаток Розкриваєшся зовсім по-іншому, навіть котишся по льоду інакше ☺ спасибі, Марі ☺ а вам в якому амплуа хочеться мене бачити?, » - написала Регіна.

Ось як відповідають користувачі:

"Знімає вона, а соромно мені...", "Ахахаххаха, обожнюю! Самий ржачний момент сьогоднішнього тренування. 😂 😂 😂 Богиня» " Регіночка) бажаю здоров'я тобі і твоєму партнеру))) а худнути ні до чого) і так хороша🔥» «ти просто карколомна) ось і не витримав партнер😂», «іноді нам всім здається, що пора худнути, навіть коли це зовсім не потрібно)))», «навіщо худнути, партнеру треба підкачатися😂 😂 🔥 🔥», «ну звичайно ,скільки можна на собі тягати партнерку🤔 🙄».

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