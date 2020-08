View this post on Instagram

Сорвал спину мой дорогой партнёр Роман Сергеевич @romankostomarovkrs 🤦🏽‍♀️ и слёг! По всей видимости , я настолько харизматичная , что свалила с ног олимпийского чемпиона или по другой версии - мне пора худеть 🙈😆💪🏻 Зато сегодня прекрасно отожгла с невероятной и талантливой Марией @orlovamariya_ice ❤️ В компании девочек раскрываешься совсем по-другому, даже катишься по льду иначе 🙈Спасибо, Мари🙏🏻 А вам в каком амплуа хочется меня видеть? #egoista #jessieWare @ice_1tv