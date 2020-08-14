Відомий балерина Анастасія Волочкова спантеличила схудлою фігурою в незвичайному супер-міні

Дуже часто Анастасія хвалиться змінами іміджу, показує, як розважається в лазні і роздягненою позує в крижаній купелі. Щоб уникати потоку негативних коментарів, Волочкова приховує доступ до них в соціальній мережі Instagram. І цей раз не став винятком.

Не так давно Анастасія вирішила показати, як веселилася в публічному місці, примірявши тонке і супер-коротке плаття з досить глбуоким декольте. Пишаючись своєю фігурою, звезад вирішила показати також і довгі ноги, взувши взуття на високих підборах.

Варто відзначити, що користувачі вкрай негативно ставляться до Анастасії висміюють ту за розповнілу фігуру, в'ялу шкіру і спалені постійними фарбуваннями волосся.

Раніше Волочкова розповіла, що ніякий карантин не вплинув на надбавку у вазі ні на грам.

"Вранці з'їла пів-чашки овочевого гострого 🌶бульйону. Увечері мене чекають два варених в смятку яйця.😊І, може вдень, якщо зголоднів, з'їм зелений салатик.🥬 🥒 😊 ",- розповіла раніше Волочкова про секрети свого схуднення.

Також Волочкова поділилася черговим відео зі спортзалу, куди регулярно ходить і дивує зухвалими витівками під час тренувань. Використовуючи тренажери не за призначенням, Волочкова хвалиться своєю розтяжкою, при цьому найчастіше це виглядає недоречно і вульгарно.

Так, балерина з'явилася в улюбленому залі в недбалому вигляді, за який її масово висміюють і критикують - Старій майці блякло-блакитного відтінку і вийшли з моди штанях з кльошшю.

Балерина акцентувала увагу на чергових вправах.

"Кожен використовує тренажери по-своєму. 🐣 🩰 У мене своя специфіка. Але фізичне навантаження завжди йде на користь.👍 💃 #анастасіяволочкова " - розповіла Волочкова під роликом. Через її поведінку в залі зі специфічними тренуваннями, Волочкову їдко висміюють в мережі.

Нагадавши, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула змарнілими ногами в вовняних чоботях