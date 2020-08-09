Знаменита артиска Ані Лорак показала, як приміряла новий образ під час свого концерту "Діва"

Поки зірка вирушила на відпочинок і ділиться звідти жаркими кадрами, на її сторінці в соціальній мережі Instagram продовжують з'являти архівні кадри з концертів "шоу Діва". Цього разу Кароліна також вирішила нагадати про один зі своїх найулюбленіших номерів.

Так, в ролику зірка з ще довгим і освітленим волоссям підкорювала сцену в модній міні-сукні червоного кольору зі спеціальним шлейфом і хвалилася своїм номером, позуючи в натовпі чоловіків, що приховують свої обличчя.

"Іди по-англійськи 💥спасибі Каті Гордон @katyagordon за цю красиву, душевну і чесну пісню. Запрошую вас переглянути незабутні миті #шоуДива завтра о 16: 00 на @muztv. Це краще побачити своїми очима! ✌ 🏻 » ,- написала Лорак під постом.

Ось що відповіли фанати:

"Енергетика обож обожнюю це пісню, а виконання сольно просто в серці 💘 прекрасна пісня і неймовірно красивий і складний номер на цю пісню в шоу" Діва»👏❤️ Браво Вам Кароліночка і всій Вашій талановитій команді! Краще шоу👏❤️", " у вас дуже гарний костюм, червоний колір дуже вам йде🤩 🤩 🤩спасибі Каті за такий хіт🔥", "завтра із задоволенням подивлюся ще раз ❤ ️" пісня, дійсно, красива!!! Хоч вже не нова, але не набридла. Слухати можна багаторазово!!! 👍А ще плюс незрівнянне виконання🔥Бравіссімо!!!", "Варіант з Лепсом ще краще👍але ви СУПЕР💋«," обожнюю цю пісню, пов'язана з моїм розставанням🙌...Шоу🔥Ані👏 👏 👏❤️".

Як відомо, після скандального розлучення Кароліни з її коханим чоловіком Муратом, фанати активно обговорюють особисте життя зірки, приписують їй нові романи і навіть поширюють чутки про її нову вагітність.

Сама Ані Лорак плітки про особисте життя не коментує, але майстерно підігріває інтригу у коханого. Не так давно ще було відомо, вона зустрічається з Єгором Глібом, молодим продюсером. Зараз пара не з'являється разом і не публікує спільних кадрів.

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Так, поки фанати чекають нове весілля зірки, Кароліна вирішила зняти яскравий ролик, в якому постала милою нареченою, а її дочка – маленькою принцесою. Кароліна стояла з посмішкою на обличчі, чекаючи свого коханого біля вівтаря. За сюжетом відеоісторії, в кадрі з'явився привабливий молодий чоловік, але, на жаль, це був лише спеціальний рекламний хід ля її конкурсу.

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