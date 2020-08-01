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Українцям вирішили показати нові гроші, які увійдуть в обіг вже найближчим часом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Так, мова йде про монету в десять гривень, яка буде присвячена Повітряних сил ЗСУ.

«Монета присвячена одному з носіїв бойового потенціалу Збройних Сил України, потужному і технологічному виду Збройних Сил України, який є одним з головних інструментів стримування військової агресії проти України, забезпечення стійкості її системи оборони, забезпечення світу та безпеки держави у взаємодії з іншими складовими сил оборони та міжнародними партнерами», — йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що на аверсі зображений малий Державний герб, а на реверсі бойовий літак ЗСУ. Тираж монети складе один мільйон штук. Їх пустять в обіг вже з третього серпня.

Раніше ми розповідали про те, що 2 червня Національний банк ввів в обіг нову монету. Зокрема, була випущена сувенірна монета зі срібла і на ній розмістили зображення нічного метелика совки розкішною.

Як підкреслили в пресслужбі регулятора, тираж сувенірної монети номіналом 10 гривень буде обмежений всього 2500 екземплярів, а вартість однієї монети складе 1075 гривень.

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