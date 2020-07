View this post on Instagram

Я до сих пор помню то счастье, которые переполняло меня, пока я кружилась на фоне такого красивого заката 🌅 ⠀ Именно с этих кадров начинается клип на песню Воспоминания. Ведь это одно из моих самых счастливых воспоминаний и я хотела, чтобы с первых секунд видео вы почувствовали то, что чувствовала я❤️ ⠀ #цениВоспоминания #NKВоспоминания #warmmemories