Знаменита українська співачка Настя Каменських заінтригувала ніжним роликом, зробленим спеціально для кліпу "Спогади"

Як відомо, два місяці тому Настя представила незвичайний кліп, створений з архівних кадрів відпочинку та спільного життя з Потапом. Спеціально під час карантину Настя вирішила створити зворушливий кліп, щоб максимально захистити себе від роботи в студії. Автором пісні став чоловік Каменських – Олексій Потапенко.

А сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі дівчина вирішила показати невеликий ролик, який став частиною кліпу "Спогади" і розповісти про свою композиції знову:

«Я досі пам'ятаю те щастя, що переповнювало мене, поки я крутилася на тлі такого красивого заходу 🌅⠀

Саме з цих кадрів починається кліп на пісню Спогади. Адже це одне з моїх самих щасливих спогадів і я хотіла, щоб з перших секунд відео ви відчули те, що відчувала я❤️#цениВоспоминания #NKВоспоминания #warmmemories», - написала Анастасія.

Ось що відповіли фанати:

«Щаслива», «До мурашок 😍», «Улюблена і Сонячна ❤️», «Моя красуня ...😘 люблю тебе», «заходи можна дивитися вічність😊Згодні?», «Вогонь 😍», «Як круто 🔥», «Клас настя хіх», «Милота😍», «Так атмосферно 😍😍😍», «Подобається 😍», «Класно🤗🔥😍», «Сама Сама.....Очеровательная дівчина❤️❤».

Також співачка під час зустрічі з фанатами вирішила розповісти про особисте життя, роботу і навіть відповіла на пікантні запитання. Справа в тому, що днями зірка зустрілася з молодими блогерами, дала інтерв'ю і зняла багато цікавого контенту для профілю.

Так, відповідаючи на питання українського блогера і зоряного візажиста Олега Машуковского, Настя розповіла про пластику, інтимне життя з чоловіком і кар'єрі.

Настя розповіла, що займалася любов'ю у громадському місці, одного разу танцювала для хлопця стриптиз і зазначила, що чоловіки їй не змінювали, а от у дитинстві хлопець у таборі — так.

Також Настя заявила, що ніколи не робила уколи краси і не збирається, при цьому вона також заявила, що і груди збільшувати не буде, так як «куди? Навіщо?», як висловилася вона сама.

Потім Настя відверто визнала, що страждала зірковою хворобою:

“Так, я якось свідомо хворіла. Розуміючи, що можу ногою відкрити будь-які двері. Але я поставила перед собою високу планку і цілі”.

Також дівчина зазначила, що одного разу вона виступала на сцені, випивши алкоголь, але тепер так не буде робити, адже хоче контролювати ситуацію.

«Це було ще коли я в дитинстві була, ми були молоді і дурні», - заявила Настя.

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