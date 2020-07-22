Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як тренується в залі, порівнявши себе із знаменитою Майєю Плісецької

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка вирішила показати, як колись тренувалася під настановами самої Майї Плісецької, яка вважається однією з найбільш успішних і талановитих російських балерин.

Також Анастасія поспішила похвалитися особистої тренуванням, роблячи зв'язки з легендарної "Кармен", але в черговий раз крупно зганьбилася "безглуздими рухами", як висловилися сами користувачі Instagram, жорстко высмеявшие Анастасію в новому спортивному костюмі.

«Мій наставник і педагог Майя Плісецька, на долю якої випало чимало випробувань, перепятий, цькування і несправедливості, завжди підтримувала в мені силу духу й волі! Їй неодноразово доводилося боротися і відстоювати Правду! І в мені вже в ті роки вона бачила справжнього воїна. І її мудрими порадами життєвими я керуюся донині! Наша роль КАРМЕН, яку вона передала мені і репетирувала зі мною-відображення нашого з нею сильного характеру.💪

Цю варіацію я зберігаю і зараз у своєму спектаклі і концерти.💃 (у другій карусельке моя репетиція ранкова сьогодні). А сьогодні мені це вміння відстоювати свою позицію в нагоді в життєвому обставину. І я готова! Але треба ж довести і показати трапився нещодавно несправедливий театр абсурду.🤷‍♀️ #анастасияволочкова», - написала Анастасія.

Також у ще одному ролику телеведуча похвалилася несколкьими вправами і частиною заняття, під час якого вона в чорно-синьому спортивному костюмі ходила з боку в бік. Також Анастасія зазначила, чим саме займалася відео:

«Невелике відео селфи з репетиції.🩰 Діагональ. Піруети.💃 Швидко і невимушено😊», - написала Анастасія.

Користувачі мережі відразу ж відповіли:

«Невимушено, ага, сто потів зійшло 🤣», «А де ж наречений, з яким планувалася весілля восени??????)))))))))шо то "велика блярина" з котиками,то з працівниками.....улюблений де?????????)))))», «На хера носити шубу в 25 тепла?????🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️», «Переглянете відео , Вас в кінці кожного піруету завалює вправо», «По моєму, вона в стрибку заснула😂😂😂», «Якщо чесно і без образ.. Ви з Діаною Вишневої однолітки, але різниця у вас колосальна. Правда закінчуйте, стати педагогом, якщо не хочеться закінчувати з балетом, але не треба себе на посмешиле виставляти», «Анастасія, не ганьбіть», «Нарешті червоні підштаники зняла😮😮😮», «Одинока бабенция ...», «Балерина на пенсії розважається. Треба ж себе у світ вивести, а то чай народ та й забуде "її велиство, світову знаментость". Павлова і Плисетская відпочивають... 😆😆😆».

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