Мой наставник и педагог Майя Плисецкая, на долю которой выпало немало испытаний, перепятий, травли и несправедливости, всегда поддерживала во мне силу духа и воли! Ей самой неоднократно приходилось бороться и отстаивать Правду! И во мне уже в те годы она видела настоящего воина. И ее мудрыми советами жизненными я руководствуюсь по сей день! Наша роль КАРМЕН, которую она передала мне и репетировала со мной-отражение нашего с ней сильного характера.💪 Эту вариацию я сохраняю и сейчас в своём спектакле и концертах.💃 (во второй карусельке моя репетиция утренняя сегодня). А сегодня мне это умение отстаивать свою позицию пригодится в жизненном обстоятельстве. И я готова! Но надо же доказать и показать случившийся недавно несправедливый театр абсурда.🤷‍♀️