Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як виглядає вдома у простому костюмі і заговорила про улюблене заняття

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram зірка поділилася домашнім роликом, в якому постала в простій, частково розстебнутій, кофті, що відкрила вид на декольте балерини, кольорових домашніх штанах і без макіяжу.

При цьому ролику вона показала улюблене заняття – пришивання стрічок до паунтам, за словами балерини, для неї це стало вже цілим ритуалом:

«Навички рукоділля з пришиванию стрічок до пуантам придбані у мене з дитинства. З перших кроків в Академії Балету. 🩰 Кожна балерина завжди сама готує свої пуанти. У мене іменна колодка пуант в американській компанії. Пришивання тасьми я ніколи не довіряла нікому!🩰 В цьому процесі є певні нюанси і тонкощі😉

І навіть невеликі секрети.😉 Я пам'ятаю, як неодноразово і в училищі і в театрі мені злі люди підрізали стрічки пуант перед іспитом або виставою, щоб вони відірвалися в самий відповідальний момент і розв'язалися..😔 Це відбувалося, але ніяк не вплинуло на те, що я з червоним дипломом закінчила Академію Російського Балету в Санкт-Петербурзі і за рік до її закінчення була прийнята в Маріїнський театр, причому відразу на положення солістки.💃🌺🦢🩰 #анастасияволочкова #волочкова #балет #росія #я #любов», - похвалилася Волочкова.

Також балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram нове фото з дочкою. Як відомо, такими сімейними кадрами вона ділиться вкрай рідко, також, як і розповідає про життя дочки без неї. Аріадна Волочкова живе з батьком без матері вже досить давно.

При цьому відносини у них досить прохолодні, вони бачаться досить рідко, рідко проводять час разом. Тому сімейний кадр немало здивував користувачів мережі.

«Моя Аріша повернулася з відпочинку і приїхала до нас додому. Поділилася враженнями, розповіла про похід в гори, показала фото і відео. Багато згадуємо цікавого. Прочитала написані нею вірші російською та англійською.🙏 Вона вступила до ліцею.🙏👍 Я радію успіхам доньки. Яка вона стала доросла!!! У неї багато захоплень.

Мені приємно було побачити фото написаних нею картин з художниками.🌺👍 І взагалі вона дуже добрий, чуйний, Світлий і цікава людина.😊 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова. Зазначимо, раніше користувачі мережі вже відзначали, що Аріадна - повна протилежність матері.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях