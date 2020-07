View this post on Instagram

Навыки рукоделия по пришиванию ленточек к пуантам приобретены у меня с детства. С первых шагов в Академии Балета. 🩰 Каждая балерина всегда сама готовит свои пуанты. У меня именная колодка пуант в американской компании. Пришивание ленточек я никогда не доверяла никому!🩰 В этом процессе есть определенные нюансы и тонкости😉 И даже небольшие секреты.😉 Я помню, как неоднократно и в училище и в театре мне злые люди подрезали ленточки пуант перед экзаменом или спектаклем, чтобы они оторвались в самый ответственный момент и развязались..😔 Это происходило, но никак не повлияло на то, что я с красным дипломом окончила Академию Русского Балета в Санкт-Петербурге и за год до ее окончания была принята в Мариинский театр, причём сразу на положение солистки.💃🌺🦢🩰