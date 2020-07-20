Відома балерина Анастасія Волочкова показала фото з дочкою і розповіла про їхні стосунки
Подробицями скандально відома зірка поділилася на своїй сторінці в соцмережі, передає Politeka.net.
«Нам з Арішою завжди позитивно.😊 Вона стала такою дорослою і самостійною! Наші відносини завжди побудовані на любові, довірі, взаєморозумінні, умінні зберігати секрети.😊 Бувають у нас і розбіжності у поглядах, звичайно.🐣 Але це абсолютно нормально для кожної сім'ї. Найчастіше, у суперечці народжується істина. Але у нас з Аріадною завжди перемагає любов мами і доньки.🌺👍 Волочкових», - написала балерина.
Зазначимо, фото з дочкою рідкість для Волочкової, адже, як відомо, вони не живуть разом.
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Нагадаємо, в 2005 році в цивільному шлюбі Анастасії Волочкової та бізнесмена Ігоря Вдовіна через рік після початку їх відносин народилася дочка Аріадна. Однак кохані так і не зареєстрували свої стосунки офіційно, незважаючи на дві весільні церемонії. У 2007 році Волочкова і Вдовін вирішили розлучитися. Дочка спершу залишилася з матір'ю, але зараз вона живе з батьком і його новою обраницею, ведучою Оленою Ніколаєвої.
За словами Волочкової, вона сама наполягла на тому, щоб її дочка більше часу проводила з екс-коханим і проживала в його будинку.
Зазначимо, дочка Аріадна, якій зараз 14 років, вже почала сама заробляти. Раніше повідомлялося, що вона продає картини і почала монетизувати кількість передплатників, дівчинка також надає послугу платної реклами.
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