Зазвичай балерина не любить говорити про свою доньку

Відома балерина Анастасія Волочкова показала фото з дочкою і розповіла про їхні стосунки

Подробицями скандально відома зірка поділилася на своїй сторінці в соцмережі, передає Politeka.net.

«Нам з Арішою завжди позитивно.😊 Вона стала такою дорослою і самостійною! Наші відносини завжди побудовані на любові, довірі, взаєморозумінні, умінні зберігати секрети.😊 Бувають у нас і розбіжності у поглядах, звичайно.🐣 Але це абсолютно нормально для кожної сім'ї. Найчастіше, у суперечці народжується істина. Але у нас з Аріадною завжди перемагає любов мами і доньки.🌺👍 Волочкових», - написала балерина.

Зазначимо, фото з дочкою рідкість для Волочкової, адже, як відомо, вони не живуть разом.

Нагадаємо, в 2005 році в цивільному шлюбі Анастасії Волочкової та бізнесмена Ігоря Вдовіна через рік після початку їх відносин народилася дочка Аріадна. Однак кохані так і не зареєстрували свої стосунки офіційно, незважаючи на дві весільні церемонії. У 2007 році Волочкова і Вдовін вирішили розлучитися. Дочка спершу залишилася з матір'ю, але зараз вона живе з батьком і його новою обраницею, ведучою Оленою Ніколаєвої.

За словами Волочкової, вона сама наполягла на тому, щоб її дочка більше часу проводила з екс-коханим і проживала в його будинку.

Зазначимо, дочка Аріадна, якій зараз 14 років, вже почала сама заробляти. Раніше повідомлялося, що вона продає картини і почала монетизувати кількість передплатників, дівчинка також надає послугу платної реклами.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.

А ще Politeka писала, безсоромна Волочкова задерла балетну пачку і засвітила пікантні місця.

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях.