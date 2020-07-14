Кароліна в новому образі показала себе на шоу "Діва"

Знаменита артиска Ані Лорак показала новий яскравий ролик, зроблений під час виступу на власному шоу "Діва"

Після карантину зірка вирішила активно ділитися роликом зі своїх ранніх концертів, розповідати про свою творчість і ділитися планами на майбутнє. Варто відзначити, відеоролики з виступів зірки чимало розбурхують фанатів, адже Кароліна не соромиться своєї фігури і кожен раз приміряє вельми пікантні вбрання.

Кілька тижнів тому в прямому ефірі Кароліна відкрито заявила, що відчуває себе невпевнено без концертів і сумує по сцені, їй не вистачає уваги публіки і вона відчуває себе самотньо без визнання. Нудьгуючи за виступами, співачка поділилася новим уривком з концерту "Шоу-діва". Причому Лорак виступала в одному лише яскраво-червоному плащі, привертаючи увагу фанатів.

«Новий колишній. Щира неприхована емоція і глибина. 💔 Спасибі @olegvladi за прекрасну композицію. Спеціально для цього номеру в #шоуДива були запрошені артисти цирку, виконували акробатичні трюки. ✨», - написала Ані Лорак.

Фанати одразу ж відреагували:

«Пісня просто космос!!!🔥Асоціюється із зустріччю з Вами на Пісні Року в Санкт-петербурзі ❤️❤️❤️Дуже чекаємо шоу Діва в Пітері!!!🙏», «Бравооооо суперрррр молодець 👍», «(ще чекаємо кліп на Твоїй коханій!)💕», «Ми все ж чекаємо кліп на пісню "Твоєї Улюбленої" ❤️», «Коли новий трек, Каролін?❤️», «Виступ на вышем рівні 🔝👍👍👍», «Спасибі Вам,Кароліна,за натхнення і мотивацію🙏❤️», «Гарна пісня 😍 справжня Кароліна😍❤️»Ще тоді,коли вийшла пісня,ми зрозуміли,що це правдива історія,зі своїм глибоким змістом і драматургією! Прям Мурата нагадало, ніби мститься ефектно».

До цього скинула кілька десятків кілограмів після народження дитини, Ані Лорак похвалилася чином у чорному спортивному костюмі, що складається з короткого топа і лосин.

Сама Лорак стверджує, що кращі дієти для артиста — це живі концерти. Адже за один виступ втрачається така кількість калорій, що потім можна їсти спокійно. Вона не відмовляється від ласощів, але тримає режим правильного харчування і їсть маленькими порціями.

«Любов до себе в культурі ставлення до своїх думок, свого тіла, харчування», - написала Кароліна під новими фото.

Фанати відразу ж відповіли:

«♥ Чарівність в кожному погляді, жесті, посмішці! І загадковість, яка притягує, як магніт, хочеться знову і знову милуватися нашої Дівою, як витвором мистецтва ♥ «, «Особливу родзинку кожному твоєму образу, мила, блиск очей, промениста посмішка та щастя, яке ти випромінюєш!», «Ви така красива ❤️».

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