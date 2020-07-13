Останній публічний виступ хворого співака Андрія Губіна відбувся 15 років тому

Про це пише Politeka.net.

Ще кілька місяців тому 46-річний Андрій Губін запевняв, що більше не повернеться на сцену.

Але, мабуть, популярний в 90-их виконавець вирішив злукавити і виступив в нічному клубі, де виконав композицію Леоніда Агутіна «На бузковому місяці».

Відео з нічного клубу, на якому відображено виступ Андрія Губіна, було опубліковано у фан-акаунті в Instagram, присвяченому художник.

Шанувальники відзначили, що хворий Андрій Губін перетворився і став виглядати ще молодше.

"Андрія Губіна всі пісні особливі. Не знаю ні одного співака, чиї тексти були б настільки сильними, душевними, проникливими і зачіпали навіть саму маленьку частинку в серце. Я знаю напам'ять майже всі пісні Андрійка і серце постійно наповнюється любов'ю, добротою, теплом і світлом. Від душі вітаю із виходом на сцену", "Ох вже цей голос, до мурашок", "Повертайтесь, Андрій! Вас чекають на сцені дуже багато!", "Андрій, ми молодь 90-х тебе підтримаємо. Чекаємо від тебе тут Инстаграмме більше пісень. Співай для нас і виходь на сцену", "Супер! Красунчик!", "Обожнюю!Милий наш Андрій! Плачу від щастя бачачи і чуючи тебе!", "Андрій співайте частіше! Ви незвичайний, чудовий", - написали фанати в коментарях під видео.

Раніше ми розповідали про те, що відомий продюсер видав всю правду про тяжкий діагноз Андрія Губіна.

В 90-тих відомого співака і просто красеня Андрія Губіна слухали на всьому пострадянському просторі, однак, в якийсь момент він різко зник з радарів. У мережі ходять чутки, що він сам придумав собі хворобу, щоб зійти зі сцени.

За словами знайомих співака, лікарі не змогли знайти у нього ніяких відхилень. Наприклад, продюсер «Ласкавого травня» Андрій Разін вважає, що Губін вигадав свою хворобу.

Нагадаємо, що Андрій Губін доживає свій вік в стражданнях

Як писала Politeka: Тяжко хворий Андрій Губін виїхав з Росії

Також Politeka писала, що відомий продюсер розкрив правду про хворобу Губіна.