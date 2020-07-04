Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як займається після тренування у фітнес залі

Балерина представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram короткий ролик, знятий під час занять балерини в спортивному залі після першого тренування у балетній кімнаті. В цей раз незвичний ролик, на якому позувала у звичному червоний з чорним спортивному костюмі, був створений для того, щоб показати вправи для зміцнення м'язів, пише Politeka.net.

Не секрет, що балерина любить хвалитися розтяжкою і показувати сві вміння в самих різних позах, найчастіше в недоречному вигляді і місці. В цей раз у спортзалі Волочкова в старому спортивному костюмі, за який її вже неодноразово висміювали, показала, як лежачи розтягує м'язи стегон.

Так, у новому ролику Анастасія похвалилася вправами в старому тренувальному костюмі -червоних штанях з широкою штаниною і блякло-синій майці на тонких лямках. Волосся балерина завбачливо зав'язала, а на її ногах незмінно красувалися золотисті пуанти.

«Після репетиції я завжди люблю підтримати форму у фітнес залі.😊 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова.

До цього у своєму профілі Анастасія виклала фотографії з поїздки в Астрахань. Один зі знімків, зроблених жінкою, насмішив соціальну мережу.

Балерина позувала в сукні з глибоким декольте і одягла поверх нього шубу.

«я Відвідала храм на території Кремля в Астрахані і вдало потрапила в момент , коли йшла Служба.🙏 Так здорово, що тепер храми відкриті і молитися можна не тільки вдома...🙏», - написала Волочкова.

Відкривши коментарі під постом, вона отримала численні слова з критикою на свою адресу:

«Настя , що у вас в голові ? Ви з якої всесвіту ?», «А шубу навіщо влітку пялить?», «Ви повернули дівчині її обруч???», «От причепилися до шубі! А де їй ще її носити по-вашому?», «Взимку шорти, влітку шуба? Чому?», «В теплиці В шубі....у церкві в шубі...скрізь у шубі», «Вам у шубі при +40 градусів в тіні не жарко ?)», «Як совісті вистачає зайти до храму з непокритою головою і оголеним вим'ям ( груддю це не назвеш)», «У церкву можна було і одягтися скромніше..це ж не павільйон НТВ..за що дратувати людей, і влаштовувати з усього понти».

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