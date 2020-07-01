Знаменита українська співачка Настя Каменських захопила ніжним кадром з жаркого відпочинку

Настя любить епатувати публіку, хвалитися досягненнями і розкривати секрети свого успіху. В Instagram певецы можна знайти різні кадри, проте фото з відпочинку шанувальники люблять найбільше.

В цей раз дівчина поділилася яскравим фото і захопила засмаглим тілом з квіткою на губах. Настя з'явилася на сонячному селфи з білою квіткою на губах, а також з мокрими темними, трохи завитими, локонами.

«Де б ви не були зараз, побільше насолоджуйтеся сонечком, теплими вечорами, прогулянками і створюйте ваші незабутні моменти! 🌅🏞 Нехай це літо подарує всім нам самі яскраві і теплі спогади 💛 #NKвоспоминания», - написала Каменських.

Шанувальники тут же відповіли:

«Ві просто чарівна🔥🤗», «Дуже красива 😍😍😍», «Ми так і залишимося в Іспанії🇪🇦 з усією цією історією стрьомно висовувати ніс за кордон⛔ Ми після 17-ти років імміграції, досі не доїхали до звичних туристичних місць😂🙈», «Згодна всім гарного відпочинку і солнешка❤️❤️❤️», «Воу воу...персик😘», «Ідеальна😍😍», !Сумуєш по морю 🌊❤️», «Королева💋», «Кайфф, 34 сек тому😢🔥❤️❤️🔥🔥».

Варто відзначити, що під час свого схуднення зірка розповідала, як вживала тільки рис, рибу та бульйони. Цукор і сіль були категорично заборонені. Потім Настя доповнила раціон біодобавками, почала їсти більше овочів і урізноманітнила меню. Також вона вважала калорії і місяць тому провела марафон, в якому розповіла про своє схудненні і харчуванні.

Тепер вона активно підтримує свою форму і показує нові образи. Нещодавно Настя в ангельський образ вразила виглядом.

«Love is the answer. З любові до себе починається любов до оточуючих. В любові до всього, що нас оточує, лежить гармонія і щастя. Тільки з любов'ю до того, чим займаєшся, приходить успіх. Любіть і нехай любов вас окриляє. З нею нам під силу все ❤️», - написала Анастасія.

Фанати одразу ж відреагували:

«Згодна❤️❤️❤️», «Красуня😍😍😍», «Шикарна дівчинка, бунтарка в шкіряній міні😍», «Круть❤️», «Красуня😍», «така😍😍😍», «Ти просто лялечка👍🌹🌹🌹», «Повністю згодна», «Чудові слова», «Дівчина мрії🙏❤️👍»

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