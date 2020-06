View this post on Instagram

Весь «Олимпийский» поёт в унисон. Наша дуэтная песня с @mmott23 звучит сольно. Лучшее шоу, признанное всеми 🏆 наградами в области музыки. ✌🏻 Это огромный труд всей нашей большой Команды. ❤️ С любовью для вас! 💥 Смотрите #шоуДива сегодня в 14:40 на @muztv! @arman_dav Directed by @olegbodnarchuk