Знаменита артиска Ані Лорак, яку запідозрили у другій вагітності, здивувала новим образом під час прогулянки

Як відомо, Кароліна довгий час була була на карантині, скасувала всі зустрічі і проекти. Після його ослаблення зірка почала надолужувати згаяне, ділитися архівними відео з концертів, розповідати про своє життя і влаштовувати нові фотосесії. При цьому на фото і відео з виступів зірки фанати чітко розгледіли животик, активно поширюючи чутки про стан знаменитості.

Втім, сама Кароліна це не коментує, продовжує займатися своєю кар'єрою і ділитися кадрами із відпочинку. Нещодавно в розділі Сторі Instagram вона показала, як веселилася на природі в незвичайних джинси-кльош, а також свобоной футболці, приховує її талію. Вона доповнила свій образ масивні чорними кросівками і легким макіяжем.

При цьому в ролику щаслива співачка позувала не тільки під час міні-пробіжки, але ще й встигла поніжитися на зеленій траві, прикривши очі. Схоже, спеціально до виходу нове пісні зірка повеселилася на природі.

Зазначимо, раніше Лорак спровокувала чутки про вагітність після виступу. Зірка не тільки останнім часом носить вільні костюми і майки, але ще і в обтягуючих сукнях співачка припинила показувати свіжі кадри. При цьому батьком нібито майбутнього малюка Лорак відразу ж вирішили її молодого коханого – Єгора Гліба.

Сама співачка продовжує ділитися жаркими кадрами в Instagram з концертів. Так, раніше вона опублікувала кадри з феєричного шоу Діва, на яких постала в строгому костюмі.

"Весь «Олимпийский» співає в унісон. Наша дуетна пісня з МОП звучить сольно. Найкраще шоу, визнана усіма нагородами в області музики. Це величезна праця всієї нашої великої Команди. З любов'ю для вас!" - написала Лорак.

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