Українська співачка MARUV показала свій новий образ, який планує використати на майбутніх концертах

Не секрет, що всі кліпи зірки вельми ексцентричні і незвичайні. Спеціально для них вона використовує відверті костюми з латексу, блистає стрункими ніжками в незвичайному взутті з високими й тонкими підборами, а також доповнює образи ременями, підтяжками і найрізноманітнішими зухвалими деталями для пікантних іміджів, повідомляє Politeka.

При цьому, Ганна прославилася завдяки своїм танців, які з радістю демонструє під час свого співу. Дівчина намагається влаштувати ціле шоу і сьогодні и розділі Сторі Instagram вона показала, як займається, виконуючи нові елементи для своїх номерів. Особливим закінченням одного з виступів стане незвичайна "родзинка".

Одна з дівчат підтанцьовки Ганни буде позувати поруч з нею і робити вигляд, що "поклоняється пані", облизуючи взуття. Звичайно, це всього лише постановка, але в розділі Сторі кадри співачки чимало вразили фанатів.

Раніше під невеликим роликом, представленим Анною в соціальній мережі Instagram, фанати влаштували справжні суперечки. Багатьом не припав до душі вбрання зірки - чорний костюм, повністю обшитий блискітками і приховує її фігуру.

Інших фанатів дані кадри розлютили шанувальників своєю схожістю з попередньому, одним з найпопулярніших кліпів Корсун.

«Танцюй разом зі мною під #IWantYou і найкрутіші видосы я репосту до себе в сторіс🙌 P. S. Коли будеш викладати в мережу не забудь відзначити мене і поставити хештег #maruv», - написала Марув.

Шанувальники тут же відреагували:

«Білан ноги впав чого🤣», «Ти така кльова!!!», «Пхахахах коп цей тупо забив», «Віллі Вонка? 😂😂», «Ну таааааакое», «Шлак», «Все класно, Ви дуже подобаєтеся мені і великій кількості людей але вже довгий час одна і та ж пісня з одними рухами.....пора вже щось нове придумати», «Де азіатка ?? Без неї ніяк :(( », «Як-то дуже стрьомно!!!», «Одне і теж, вже набридло», «Вона тут мужикуваті».

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