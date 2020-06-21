Відома балерина Анастасія Волочкова показала фігуру в одному рушнику перед початком масажу

В Instagram-профілі балерини можна знайти не тільки записи з тренувань, а ще й різні фото та відео з відпочинку. Причому далеко не завжди вдалого або скромному вигляді. Також Анастасія любить вражати рекламою - кулерів для води, труб для батарей, кошачого корму, одягу і салонів краси.

цього разу скандальна знаменитість постала в одному рушник на спеціальному масажному столі. Таким чином вона вирішила наочно продемонструвати, як розважається під час виходу з карантину і призводить своє тіло в порядок.

Щоб не отримати хвилю критики а мережі, Анастасія заздалегідь приховала коментарі:

«Неймовірна техніка індійського масажу від Шафі відновила моє тіло ! Це просто нереальні відчуття, коли кожна м'яз оживає і наповнюється новою енергією!🙏👍 Спасибі моїй подрузі Наді за таку рекомендацію! 😊 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова.

До цього Анастасія вирішила похвалитися досить відвертою тренуванням з упором на м'язи рук і розтяжку ніг.

«Прекрасний спортивний день в прекрасному настрої після сюрпризу коханого.🌺😊 Я бажаю всім чудових вихідних! 😊», - написала Волочкова.

Варто відзначити, що раніше під практично таким же роликом, в якому зірка виконує вузьку тягу до спини, після чого знову демонструє розтяжку, коментатори написали досить багато невтішних відгуків:

«Які вправи балетні? Сиди собі далі», «Позорница, Настя! Деградуєш не по днях, а по годинах!», «Як з красивою, елегантною, шанованої жінки можна перетворитися в публічний мем», «Подивися на Себе!( і в минулі роки мізків не було! Щас - Треш! Милуємося далі!», «Фу😂😂яка ти гидка пика,тобі ляща дати😂😂😂», «Анастасія, такими ластами безумовно варто хвалитися))) в своєму жаху вони унікальні».

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