Знаменита балерина Анастасія Волочкова показала, як розважається у вільний час
Вона опублікувала нові кадри свого дозвілля на сторінці в Instagram, передає Politeka.net.
Анастасія Волочкова похвалилася відпочинком в кінно-спортивному комплексі. Для поїздки вона вбралася в зухвало короткої сукня на блискавці з дуже відвертим декольте, завдяки якому видно навіть нижню білизну. Більш того, балерина розстебнула його, ще сильніше оголивши свій бюст.
"Після репетиції приємно опинитися в улюбленому кінному клубі "Новий вік". І після тренування провести час там же в ресторані в хорошій компанії і з моїм тренером і подругою Надією Флоринський", - написала Анастасія Волочкова.
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На опублікованому відео танцівниця взялася доглядати за жеребцями. Коли вона нахилилася за частуванням, груди ледь не випала з надто відкритого сукні.
"З двох рук дайте їм обом цукор, їм буде дуже приємно", - порадила тренер за кадром, а Волочкова виконала її рекомендації.
Раніше Анастасія Волочкова показала у соцмережі яскравий кадр з відпочинку, позуючи в одному лише червоному бікіні. Вона розвалилася на величезному шезлонгу, витягнувши стрункі ноги.
Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.
Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях.