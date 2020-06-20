Знаменита балерина Анастасія Волочкова показала, як розважається у вільний час

Вона опублікувала нові кадри свого дозвілля на сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Анастасія Волочкова похвалилася відпочинком в кінно-спортивному комплексі. Для поїздки вона вбралася в зухвало короткої сукня на блискавці з дуже відвертим декольте, завдяки якому видно навіть нижню білизну. Більш того, балерина розстебнула його, ще сильніше оголивши свій бюст.

"Після репетиції приємно опинитися в улюбленому кінному клубі "Новий вік". І після тренування провести час там же в ресторані в хорошій компанії і з моїм тренером і подругою Надією Флоринський", - написала Анастасія Волочкова.

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На опублікованому відео танцівниця взялася доглядати за жеребцями. Коли вона нахилилася за частуванням, груди ледь не випала з надто відкритого сукні.

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После репетиции приятно оказаться в любимом конном клубе "Новый век".🦢🐎 И после тренировки провести время там же в ресторане в хорошей компании и с моим тренером и подругой Надеждой Флоринской😊 @raduzhnyiksk Она Настоящий спортсмен! С большим будущим.🐎👍 Как же здесь красиво!🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом

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"З двох рук дайте їм обом цукор, їм буде дуже приємно", - порадила тренер за кадром, а Волочкова виконала її рекомендації.

Раніше Анастасія Волочкова показала у соцмережі яскравий кадр з відпочинку, позуючи в одному лише червоному бікіні. Вона розвалилася на величезному шезлонгу, витягнувши стрункі ноги.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях.