View this post on Instagram

После репетиции приятно оказаться в любимом конном клубе "Новый век".🦢🐎 И после тренировки провести время там же в ресторане в хорошей компании и с моим тренером и подругой Надеждой Флоринской😊 @raduzhnyiksk Она Настоящий спортсмен! С большим будущим.🐎👍 Как же здесь красиво!🙏 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом