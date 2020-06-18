Знаменита українська співачка Настя Каменських здивувала фігурою в незвичайних ультра-коротких шортах

Після схуднення Настя почала змінювати свій стиль і тепер фактично кожен день показує, як виглядає її помітно струнка фігура. При цьому Настя любить демонструвати самі різні образи, нерідко дивуючи фанатів незвичайним дизайном одягу. Цей раз не став винятком.

Так, цього разу Настя показала два яскравих кадру, зроблених будинку. На них Настя демонструвала фігуру в широких джинсах з високою талією. Тепер вона відобразила себе в ефектних микрошортах, які мали розкльошений фасон. Їх вона поєднувала з білої принтованной футболкою.

«Настрій : дика кішка 🐆 Яка фотка більше подобається? 1 або 2? 📷», - написала Настя.

Шанувальники тут же відповіли:

«1❤2», «2 дуже гарна!», «Друга 🔥🔥🔥», «Грайлива 😍😊», «Обидві дві 😁👍🏽😍 І Шорти 🔥», «Wooooow😍😍😍😍😍», «Еat you baby l love you baby @kamenskux», «Всі фотки круті😘», «Обидві шалено красиві🥵🔥», «Зухвала красуня❤️», «Дика левиця😹❤️🤤», «Шорти такі хочу😁».

Зазначимо, Настя є активною любителькою спорту і після схуднення дівчина продовжує активно займатися ним, навіть попри всю зайнятість на роботі й написання музичних композицій. При цьому головним ранковим заняттям Насті є рання пробіжка - дівчина встає досить рано і спортом займається завжди, навіть під час відпустки. Нещодавно вона вирішила урізноманітнити ранок і замість пробіжки проїхалася на велосипеді в домашньому вигляді.

Так, на представленому фото заспана і трохи сонна Каменських з легкою посмішкою на обличчі позувала поруч з велсипедом і забавно підняла при цьому руки. Дівчина одягла вільну білу майку з принтом на грудях, чорні велосипедки і світлі кросівки.

Схоже, прогулялася зірка разом з чоловіком, з яким разом зазвичай бігає вранці:

«Активне ранок - моє улюблене ранок 🥰 А як розпочався день у вас? 🤗 хто скільки прокинувся?», - написала Каменських.

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