Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка сьогодні відзначає свій 30-й день народження, вразила зворушливими кадрами зі свята

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Спасибі, чоловік @vladtopalovofficial , за цей неймовірний День Народження. Тільки ти знаєш, як сильно я люблю свята 🎉 🎈! Я щаслива 😊 Спасибі вам , мої дорогі друзі, за атмосферу! Спасибі всім вам за теплі привітання, за листівки, за сторіс ❤️🙏🏻❤️Люблю!» - говориться в повідомленні.

Крім того, Тодоренко також привітала зі святом всіх, хто народився з нею в один день.

«Бачу, що багато народилися зі мною в один день! Вас від усієї душі вітаю!» - підкреслила вона.

На опублікованих кадрах Тодоренко позує в білому міні-сукня, тримаючи в руках кульки з гелієм. Вона спершу відпускає їх у небо, а потім падає в басейн. При цьому Топалов стрибає практично разом з нею.

«Ви класно божевільні», «бомбезні», «чарівні! Щастя вам», «Регіна, чарівний День народження! Ви класні», «клас», «вітаю! Як же це здорово виглядає»,» «Супер, з днем народження вас, всього самого найкращого)», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, телеведуча Регіна Тодоренко оскандалилася в мережі під час прямого ефіру з чоловіком, Владом Топаловим.

Людей дуже обурили слова подружжя про домашнє насильство. Зокрема Регіна Тодоренко сказала наступне: «А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив?».

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