Знаменита українська співачка Настя Каменських вирішила похвалитися ідеальними формами в шкіряних штанях

Як відомо, Настя є любителькою активного способу життя, продовжує худнути і розповідає про своє правильне харчування і вражає результатами своїх занять. В цей раз струнка блиснула зірка модним чином в рожевій майці і шкіряних штанях. Настя влаштувала спокусливі танці в честь нового рекорду своєї музичної композиції, пише Рoliteka.net.

Так, цього разу артистка зі щасливим виглядом показала всю себе під час танців, які спеціально записала в «Тік-Ток» додатку, що використовує вже багато місяців і навіть набрала там багатотисячну аудиторію.

«Ще більш 1 000 000 відео з піснею Elephant на @tiktoк. І їх число росте! 💫 Тисячі відео виходять щодня! Десятки тисяч людей з усього світу беруть участь у конкурсі Elephant Challenge! 🐘 Я рада, що його особливо підтримала публіка @tiktok_espanol! 🇪🇸 Мої емоції просто поза слів! Це ВАУ! 😍 Спасибі всім, хто дивиться, слухає і підтримує! ❤️», - написала Настя.

Шанувальники тут же захопилися і танцем, і досягненням артистки:

«Бомба💣💥», «Красуня 😘👍😍🌹», «Ваав💋🥰😻», «👏👏👏😍😍😍молодець!», «i like you 😻😻😻», «Красунечка ❤️», «Я залипла на цьому відео 😂», «Так пісня реально крута❤️», «Така классссснаяяя🌸🌸🌸», «Да не айс», «Я робила в сторіс під час карантину, ви так і не подивилися😔», «Вітаю Вас, Насть)) Правда, дуже рада за вас 😉🙏😊».

Раніше також Настя похвалилася знімками в еротичній позі. На нових фото в Instagram Настя-з легкою посмішкою на обличчі і яскравому вигляді. Зірка позує на ліжку в білосніжній піжамі - сорочці і міні-шортах. Волосся вона зібрала в недбалий пучок, а особа завдала легкий макіяж. Каменських злегка нахилилася вперед, сидячи на колінах, і посилає поцілунок на камеру.

«Мені часто кажуть, що я схожа на Настю 😊», «Це стиль собачки) ауф 😅», «Так сильно люблю,що постала в таку позу 🙈🙈🙈», «Настя ви прекрасні що на 1 що на 2», «І перша і друга. Ти найкраща і найкрасивіша 😍», «Незворушна дівчинка NK🔥💣🌹🤟👏👌🍀», «Всі класні , але напевно більше 1 понравиласььь».

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

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