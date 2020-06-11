Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як розважається у ресторані разом з його хозаином і дочкою

Балерина, як відомо, славиться своїми самими різними витівками та любові до постійної реклами. Вона не соромиться рекламувати фільтри для води, корм для котів, послуги салонів, лазень і кінних клубів. При цьому найчастіше вона хвалиться розвагами в рекламованих нею ресторанах і заміських СПА. Цього разу Анастасія засвітилася в одному з таких закладів у новому іміджі, пише Politeka.net.

Так, зірка в цей раз здивувала незвично скромним вбранням - довгою сукнею в підлогу з незвичайним дрібним принтом, але без будь-яких додаткових на ньому прикрас. А от свій образ Волочкова доповнила накидкою з оборкою синього хутра і червоній міні-сумочкою, схожою більше на клатч. Волосся балерина вирішила зав'язати, позуючи в компанії власника ресторану і його дочки.

«З Лізою і її татом господарем ресторану в нашому селищі знову зустрілися! І з моїми друзями😊 Тут так гостинно!», - написала Волочкова, як би рекламуючи заклад.

При цьому, щоб не потрапити під звичну хвилю критики, коментарі вона заздалегідь приховала загального доступу. Зокрема, зробила вона це тому, що їй під подібними постами пишуть про невезіння її зухвалих образів і надмірної любові до «гулянь по ресторанах».

Також балерина вирішила показати, як відпочиває в заміському клубі і веселиться під час катання на конях. Примітно те, що техніку їзди на коні учвал вона виконувала вкрай недоречно і неправильно.

Як відомо, легка рись (також відома як стройова рись) це вид верхової їзди, який застосовується в основному в англійському стилі верхової їзди, в якому вершник піднімається з сідла в такт з алюром коні.

Це охороняє вершника від постійних поштовхів під час їзди риссю і від тиску на спину коня. При цьому треба рухатися плавно, але ніяк не підніматися вгору-вниз, змучуючи кінь ще більше.

Схоже, балерина цього не врахувала й навіть похвалилася своїми «навичками», але приховала коментарі, щоб не отримати хвилю критики:

«Рись. Улюблений кінний клуб "Новий вік". Сонце. Радість. Небо. Краса.😊 Я дуже люблю коней.🙏 І начебто в сідлі тримаюся впевнено.😉».

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