Найскандальніша учасниця шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком показала, як переживає програш  

В останньому випуску шоу «Холостяк-10» стало відомо, що Макс вибирає Дашу - досить молода і амбітна гімнастка підкорила його серце. При цьому фіналістка Дана Оханская виявилася переможеною, але гідно пережила рішення чоловіка і навіть побажала того щирого щастя. Зараз дівчина займається улюбленою справою і вражає свою аудиторію незвичайними і чувтственными промовами, а також авторськими віршами, пише Politeka.

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Заховай мене там, де тихо...⁣⁣⠀ Зачини у свої полони - ⁣⁣⠀ Там же можна тобою дихати⁣⁣⠀ І тримати гарячі долоні.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Шепочи мені голосно ніжності⁣⁣⠀ І залиш обіцянкам місця.⁣⁣⠀ В тобі стільки безмежної вірності - ⁣⁣⠀ Аж здається, що це мені сниться!⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Заховай мене там, де тихо...⁣⁣⠀ Забери назавжди в обійми.⁣⁣⠀ Залишайся моєю втіхою,⁣⁣⠀ Залишайся моїми крильми! ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Ох. Дана⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ #кохайтеся #добраніч #кохайте_ся #kohayte_sya #oh_dana

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«Заховай мене там, де тихо...⁣⁣⠀

Зачини у свої polone - ⁣⁣⠀

Там же можна тобою дихати⁣⁣⠀

І тримати гарячі долоні.⁣⁣⠀

Шепочи мені голосно ніжності⁣⁣⠀

І залиш обіцянкам місця.⁣⁣⠀

В тобі стільки безмежної вірності - ⁣⁣⠀

Аж здається, що це мені снитися!⁣⁣⠀

Заховай мене там, де тихо...⁣⁣⠀

Забери назавжди в обійми.⁣⁣⠀

Залишайся моєю втіхою,⁣⁣⠀

Залишайся моїми крильми! ⁣⁣⠀

#кохайтеся #добраніч #кохайте_ся #kohayte_sya #oh_dana», - написала Дана під чуттєвим відео, на якому показала себе досить романтичному стилі.

Шанувальники не змогли бути байдужими:

«Божественно😍», «Ві крута,обожнюю вашу поезію💋», «Чудово❤️», «Як це красиво! ❤️», «Так гарно 😻🌸», «Дуже😍😍😍😍🔥🔥», «ти Така ніжна 🤗❤️», Дуже красиво, ти така молоец», «Вдохоноаляешь образами».

Також Дана розповіла, що переглянувши вчора фінал, чесно зізнається - вона не змогла не розплакатися, адже це було дуже несподівано.⁣⁣ ⠀

«Але я вдячна кожному, хто причетний до проекту «Холостяк» за всі ті емоції, які я отримала, по мурашки від закоханості, за натхнення і ... за Макса :) Це були одні з найяскравіших 2,5 місяці мого життя. Це такий період, залишиться в серці і спогадах назавжди. ⁣⁣⠀Як співає Валерій Меладзе, «... було все відчайдушно красиво ...» 💫⁣⁣⠀

Тому не співчувайте мені, будь ласка 🙏🏼 Я вважаю, що все склалося саме так, як краще для нас обох ... Я дуже ціную вашу підтримку, але не засуджуйте Макса. Так, ми різні, як ви неодноразово наголошували. І це нормально. Причин, чому все саме так закінчилося, на мою думку, немає. Вони - ірраціональні. І це теж нормально, коли говоримо про почуття, - написала Дана.

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