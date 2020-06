View this post on Instagram

Заховай мене там, де тихо...⁣⁣⠀ Зачини у свої полони - ⁣⁣⠀ Там же можна тобою дихати⁣⁣⠀ І тримати гарячі долоні.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Шепочи мені голосно ніжності⁣⁣⠀ І залиш обіцянкам місця.⁣⁣⠀ В тобі стільки безмежної вірності - ⁣⁣⠀ Аж здається, що це мені сниться!⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Заховай мене там, де тихо...⁣⁣⠀ Забери назавжди в обійми.⁣⁣⠀ Залишайся моєю втіхою,⁣⁣⠀ Залишайся моїми крильми! ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Ох. Дана⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ #кохайтеся #добраніч #кохайте_ся #kohayte_sya #oh_dana