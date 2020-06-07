Актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий в рамках шоу "Шалена зірка" спародіював кліп популярної виконавиці Тіни Кароль

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Не сприймайте всерйоз…», - коротко підписано відео.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах спочатку йде кліп Тіни Кароль з написом «Жалюгідна пародія», а потім – виступ Євген Кошового на українському ток-шоу. Там написано «Неповторні оригінал».

Звернемо увагу, що шанувальники української виконавиці вирішили не особливо сильно коментувати кадри, хоча і активно лайкали їх.

До цього ми писали, що Тіна Кароль здивувала шанувальників сумним відео, заснятым пізно ввечері.

Як відомо, після завершення зйомок співочого шоу "Голос" Тіна вирушила на відпочинок разом зі своїм сином Веніаміном в Карпати. Також зірка почала займатися новим проектом, подробиці якого не розкриває. При цьому в мережі не вщухають чутки про її роман з Даном Баланом, з яким вона була суддею на пісенному проекті. Зірка сама коментарів не дає, але кожне її фото і відео розбурхує фанатів - під новими постами зірки можна побачити сотні коментарів з питаннями, що стосуються її життя та романа з співаком.

цього разу Тіна з'явилася на новому ролику, опублікованому на акаунті «Фантіни» в Instagram, в незвичайному вигляді. Позуючи без макіяжу і укладок, Тіна виглядала незвично і навіть сумно. Шанувальники тут же засипали пост питаннями та незмінною похвалою. Знайшлися й ті, хто здивувався сумного виразу обличчя зірки.

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