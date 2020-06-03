Відома співачка Аліна Гросу здивувала витівкою в обіймах молодого чоловіка

Кілька тижнів зірка займалася виключно будинком, розповідала про рецепти і ділилася домашніми відео в новому іміджі. При цьому чоловіка в Instagram Аліна припинила і зовсім показувати свого чоловіка, але замість нього з задоволенням демонструє різні кадри в компанії близьких друзів, колег і знайомих, повідомляє Politeka.

цього разу вона показала, як веселиться разом з чоловіком, мило з ним заграє на камеру і вражає щасливим виглядом.

«Так я його зазвичай вмовляю знімати таку дурницю😂😅😝 А взагалі, вирішила запровадити рубрику #ответынавопросыотгросу якщо у вас є цікаві і важливі до мене питання, наприклад, про роботу, шоу-бізнес, життя - пишіть під цим постом, буду вам відповідати!)», - написала Аліна.

Шанувальники почали тут коментувати:

«Що то не зрозумію . Ви ведете себе так ніби він ваш чоловік», «Чому так мало фото з чоловіком ? І чому не відповідаєте його на фото/відео ?)», «Які ж дивні коментарі, це актор і грає ролі добре. Наприклад фільм токсична любов, дуже сподобався. Аліна творча людина. Якщо раптом побачите Аліну в кадрі, теж будете питати: а де чоловік? Чоловік знав кого бере в дружини», «Ви шикарні😂», «Підкажіть, ким ви один для одного є? Ви просто 🔥💐💐💐💐😘», «Його реакція безцінна, як ніби дитині дитині цукерку не дали😂».

До цього у інтерв'ю артистка розповіла, що зараз вона з чоловіком разом прибирає, готує. Іноді вони самоизолируются і знаходяться один без одного:

«Я трималася днів 20, а 10 днів – у мене то туди, то сюди. Я можу триматися, коли мені привозять їжу. А коли готую – це жирна їжа. Не можу я готувати щось дієтичне, в мені тече українська кров, тому хочеться робити борщі, пампушки, вареники і пиріжки», - зізнається Аліна.

Також вона розповіла, як пов'язаний її апетит з вагітністю, про яку вона оголосила на початку місяця.

«Треба ж було мені розуму викласти це 1 квітня. Багато людей зараз запитують, чи вагітна я, але я поки говорити не буду. Це секрет. Хочеться щось приховати для себе на певний час і потім вже про це говорити. Якщо це так», – туманно пояснила ситуацію співачка.

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