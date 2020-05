View this post on Instagram

Быть любимой – это желание каждой девушки. Такое простое желание, но так непросто найти ту самую любовь. Пусть эта песня притянет в вашу жизнь искреннюю, взаимную любовь! Новый сингл #ТвоейЛюбимой ❤️ доступен на всех цифровых площадках! Слушайте, скачивайте и делитесь тем, что чувствуете! Music production @90210.group Cover & motion @savkadesign