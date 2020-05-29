Знаменита артиска Ані Лорак здивувала новим чином, представленим спеціально до виходу нової пісні, представленої пару годин назад

Сьогодні в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна показала перший уривок зі своєї нової композиції, вихід якої планувала багато тижнів, пише Рoliteka.net.

Так, артистка представила фото в новому образі, яке стало обкладинкою для композиції під назвою "Твоєї коханої". Сама композиція вийшла доволі ритмічної і спекотною, авторами роботи став Євген Лишафай, написав музику, а от слова написала сама знаменитість з ним у дуеті.

На новому кадрі Кароліна позує в червоному пальто, зелених штанях і без одній туфлі. Зухвалий і бунтарський цибулю знаменитості, як і кліп не залишив фанатів байдужими.

«Бути коханою – це бажання кожної дівчини. Таке просте бажання, але так непросто знайти ту саму любов. Нехай ця пісня притягне у ваше життя щиру, взаємну любов!», - написала Лорак.

Ось що відповіли фанати: «З повагою ставлюся до Вашої творчості, проте пісня повне розчарування 😔», «Неймовірно чуттєва, красива пісня❤️ Дуже ніжно🥰Про кохання, про найпрекрасніше почуття❤️✨ Спасибі, Кароліна за прекрасну композицію💋 Тільки Ваша музика, змушує серце битися в любові❤️❤️❤️ Оповита Вашим чарами✨», «Хочу побажати Вам бути коханою! ❤ Але щоб ви не забували, що завжди коханими своїми шанувальниками. 🙏».

До цього зірка заявила, що вона зареєструвалася на TikTok і тепер, схоже, вона зібралася активно привертати увагу новими роликами. Сьогодні ж зірка показала відеозапис, на якій позувала відразу в кількох образах.

«Освоюю TikTok. 🎬 Повна версія вчорашнього відео для вас.. те, що залишилося за кадром (дивитись до кінця!) ❤️😂😂😂 А в яких соціальних мережах ви проводите найбільше часу?», - написала Кароліна.

Ось що відповіли користувачі:

«В Instagram, а тепер і в Твк струм😂😻❤️», «Ви увірвалися в Твк Струм , супер-діва⚡️🤩», «Доброго дня))❤️», «Сонечка 😂 вся в матусю ❤️», «Богиня🔥 Дуже гаряче😍 Чекаємо нове відео💗», «Зараз в instagram то і то рідко заходжу🙈 часу мало, так як на уроки з сином йде півдня, а коли ставлять слова з англійської, то майже до ночі з ними сидимо😳 настільки важко вони йому даються», «Красуня 😍☀️», «Кароліна, ви як завжди красуня👍».

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