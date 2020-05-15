Син Наташі Корольової і Тарзана Архип Глушко показав, як проводить час на карантині під час відпочинку на природі

18-річний син зоряної пари активно веде свою сторінку в Instagram, публікує фото з відпочинку і розповідає про своє життя. Цього разу молодий чоловік опублікував відразу кілька весняних кадрів, повідомляє Politeka.

Молодий чоловік розповів, що зараз для нього, вийти і побути на природі, спостерігати за рослинами і різною живністю, «це справжній кайф, особливо коли на вулиці така літня погода».

«Мені це допомагає зняти напругу за кілька хвилин, просто лягти або доторкнутися до землі. Після цього я ніби міняю у себе батарейки😂. З проблемами і турботами ми всі забуваємо, що ми просто шматочки землі, що скоро в неї ж і повернуться. Можна сказати, що ми один величезний організм. І бути в контакті зі своїм керівництвом дуже важливо. Я знаю що багато хто зараз вчаться і працюють, як ви відпочиваєте, знімаєте стрес?», - написав син Наташі Корольової.

Ось що відповіли шанувальники:

«Прямо в точку», «Філософ👍🏻», «Архип - який же ти мудрий!», «...там гном намагається втекти на задньому плані», «Краще б я вчився і працював, а не вдома сидів:(» «Як красиво в одуванчиках, я теж сьогодні віночок сплела», «Сканворди/кросворди/судоку розгадую, читаю, дивлюся серіали/фільми😊 Це відволікає від усього🙂».

Також молодий чоловік показав перший уривок зі свого нового кліпу на музичну композицію "Пляшка вина". Зіркова мама молодої людини не залишилася осторонь і також опублікувала на своїй сторінці новий ролик.

Так, на представленому ролику молодий чоловік позував у звичайному одязі, прикривши своє обличчя за медичною маскою, як би інтригуючи початком кліпу. При цьому його мама Наташа вирішила репостнуть всю запис, як і слова юнака:

«Офіційний реліз пісні «Пляшка вина» Друзі, як проходить ваш карантин? Сподіваюся музично😆! А у мене сьогодні офіційний реліз на всіх інтернет майданчиках і тому приводу можна відкрити пляшку вина.🍷 #грек #архип #архипглушко #бутылкавина».

Шанувальники у свою чергу засипали відео коментарями.

Нагадаємо, юний син Наташі Корольової вирішив піти по стопах батька-стриптизера.

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