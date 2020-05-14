Відома співачка Аліна Гросу порадувала шанувальників і показала розкішне тіло в боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ось вам трохи фактів про мене😉 Тут найбільш часті запитання! І абсолютна правда:) хоч на детекторі брехні перевіряйте:) Якщо що-то з вашою біографією збігається - пишіть в коменти»,- йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Гросу позує в елегантному білому боді без штанів, демонструючи на камеру розкішне тіло. Поверх відео накладено текст – зірка відповідає на питання про свою біографію. Саме відео стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Боже, куди дивиться чоловік?», «красуня, не можу», «вогонь взагалі», «Аліна, а де твій чоловік?», «Клас, ви супер», «красуня», «крута», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, відома українська співачка Аліна Гросу показала незвичайний образ ванної. В цей раз Гросу стояла перед дзеркалом у нижньому білизна, знімаючи себе на телефон. Аліна була у ванній і показала маску для обличчя, а також брови, які вирішила пофарбувати.

"Всі. Припливла. Я сьогодні вперше пофарбувала собі брови. Тепер вперше це. Пішла своїх лякати", - підписала кадр Аліна.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Гросу викинула знімок в сторіс Инстаграма, де немає подібних функцій.

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