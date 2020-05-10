46-річна російська співачка Наташа Корольова показала, як її мама, хормейстер Людмила Поривай підкорила публіку

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала архівне відео в своєму мікроблозі в Instagram, яка присвятила Дню матері, що припав на 10 травня (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Людмила Поривай в червоній сукні і з великою квіткою у волоссі постала за роялем в оточенні натовпу. Співачка виконала хіт "Підмосковні вечори", при цьому їй підспівували та аплодували.

"Матусю ти вмієш створювати настрій свята, ти Душа будь-якої компанії і у тебе завжди все співають та танцюють, ти даруєш людям багато позитиву і позитивних емоцій!!! Ти Яскрава Жінка!!! Всі Люди як Люди, а ти Супер Зірка!!! Мамуля @ludaporyvai Любимо тебе! Здоров'я !З Днем матері!!! #деньматери #мама #времяобедать #зірка Це Відео було знято в грудні 2019г!", - підписала відео Наташа.

За годину ролик зібрав майже 30 000 "сердечок" та безліч коментарів.

"Мамуля чарівна🔥👍❤️"

"Мама у вас,Наталю,зірка 👍"

"Така приголомшлива енергетика!!!!👏🏻❤️"

"Наташа, мамусю у тебе незрівнянна!👍😍"

"Приголомшлива жінка !!🔥🔥🔥Талант 👍"

"Мама Люда ,як завжди рве рояль😂👏"

"О боже😂"

Раніше ми повідомляли, Корольова поділилася з фанатами кадрами зі старих виступів, на яких красувалася у відвертих образах. Співачка зізналася, що скучила за концертами за час карантину.

"Життя поділилося на До і Після а як буде Після?? ? Спогади з минулого!", - написала Наташа в соцмережі.

«Наташа супер 😍👍👍👍👍👍👍. Головне здоров'я», «Теж сумуємо🙏❤️», «З Ніколаєвим було багато хітів!!», «Наташа🙌все пройде, пройде і це🙌 все буде ДОБРЕ!❤️», - відреагували шанувальники.

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

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