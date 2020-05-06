Шлюб російської співачки Альбіни Джанабаєвої та артиста Валерія Меладзе не дає спокою користувачам, особливо після того, як з'явилися чутки про розлучення

Валерію приписують стосунки на стороні, що, мовляв, і стало приводом для сварок. Ні Альбіна, ні її чоловік ніколи не підтверджували, що їх зв'язок може бути на межі розриву, правда одного разу Джанабаєва видалила у соціальних мережах всі знімки з чоловіком, чим тільки підлила масла у вогонь.

Проте останнє відео, опубліковане в Instagram співачки та фан-сторінці її чоловіка, може говорити про протилежне - вони показали, здається, цілком щирі трепетні почуття один до одного, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Альбіна і Валерій виконали пісню "Мегаполіси" на телебаченні. Під кінець парочка здивувала ніжними обіймами. Співачка з легкою посмішкою пригорнулася до чоловіка, поклавши голову йому на плече і прикривши очі. Той з радістю відреагував на жест дружини, обійнявши її за плечі.

Користувачі залишилися в захваті: "Дякую, дуже гарна пісня і виконання... до мурашок 😊❤️"; "Альбіночка, Ви так проникливо заспівали, слухала, насолоджувалася. Дивилася на Вас, не могла відірвати очей"; "Мурашки ... кайф! ❤️"

Раніше ми повідомляли, Меладзе і Джанабаєва привідкрили завісу таємниці свого сімейного життя.

За словами Ваелрия, він знає дружину близько двадцяти років, і у них за плечима, безумовно, бували кризи: "Хто-небудь в душу плюнув тобі вдень, а ти з цим ввечері приходиш додому, ось тобі і криза. Мені здається, що такі речі можуть впливати".

"Це як і вікові кризи. Ми ж прекрасно розуміємо, що десь на переходах бувають складні моменти. Так само і в сімейних відносинах. Ми можемо довго говорити про психологію, про те, що треба залишати всі проблеми за дверима. Але, як це залишиш за дверима, якщо немає нікого ближче, ніж людина, яка чекає тебе вдома, а іноді потрібно просто виговоритися", - додала Альбіна.

Нагадаємо, палка Джанабаєва з зухвалим декольте побешкетувала в коридорі готелю: "Меладзе бачив?"