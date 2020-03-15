Модель, ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл, записала гарячі сториз

Зірка гуляла на камеру, вихваляючись бездоганною фігурою, пише Рoliteka.net.

Модель танцювала під відому пісню MC Hammer "U can't Touch This". Келлі була в рожевому обтягуючому топі, який ідеально підкреслив її пишні груди.

Крім того, довжина топа дозволила розглянути пружний прес і тонку талію Гейл. Загалом, фігура варта всіх похвал.

На зірці були також сірі спортивні штани на низькій посадці, які бовталися на стегнах під час гарячих рухів.

Волосся моделі розпущені, вона посміхалася і виглядала свіжо. Келлі дійсно підняла настрій не тільки собі, але і підписникам. Рухи захоплювали своєю невимушеністю.

Варто відзначити, що танцювала красуня вдома. Позаду виднілися великі вікна і м'який диван з дерев'яним столиком.

Нагадаємо, Кйллі Гейл продемонструвала на собі яскравий купальник.

Постать красуні чудова, тому купальний наряд виділив всі принади.

Великі груди піднялися вгору через верх купальника, плавки з кільцями були натягнуті на красивих стегнах. Стрункі ніжки, ідеальний прес - цією фігурою неможливо намилуватися. На красуні практично не було макіяжу.

Сама вона позувала у літака або ніби виходячи з нього.

Раніше повідомлялося, що Келлі Гейл постала в білій мокрій порваній майці, під якою виднілися молочні залози. Вбрання обтягнуло пишні принади зірки, можна було навіть розгледіти тонку талію знаменитості.

Крім цього, на зірці були плавки з великим поясом.

Фото, ймовірно, розповідає історію шпигунки, яка або замітає за собою сліди, або ледь врятувалася від супротивника, спливши на берег.

Нагадаємо також, що Келлі Гейл опублікувала знімки в купальнику.

Наряд був з великим вирізом спереду підкреслив груди моделі. Пишні принади ледь не вивалюються з відвертого вбрання.

Певно, на Келлі практично немає макіяжу її очі приховують помаранчеві окуляри.

"У вихідні дні ... 🔫🔫🔫", - підписала фото знаменитий ангел.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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