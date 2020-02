View this post on Instagram

Thank you to my incredible team for the most epic halftime I could have ever imagined. I love you guys so much! Thank you to @nappytabs @parrisgoebel @swinglatino_cali @dancetownmiami @jlodancers @steviemackey, @kaybismee, @kley_tarcitano, @robzangardi and @marielhaenn. #SBLIV #SuperBowlLIV #PepsiHalftime