На арені Hard Rock Stadium в Майамі пройшов фінал національного чемпіонату з американського футболу Супербоул-2020

Гру дивилися більше 100 мільйонів осіб, пише Politeka.net.

Розважили публіку запрошені зірки світового масштабу: співачки Дженніфер Лопес і Шакіра. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Зірки виконали свої хіти, і влаштували запальні танці з великою кількістю танцюристів.

Обидві співачки встигли поміняти кілька нарядів і виступили чудово.

Зокрема, Джей Ло вибрала чорне відверте вбрання зі шкіри. Вона вставала на коліна прямо на сцені. А в іншому вбранні - у світлому і блискучому - артистка покружляла на жердині. Зірка розкинула руки, а її волосся розвіяв вітер.

В кінці виступу дві зірки постали перед публікою одночасно. Вони потрусили п'ятими точками, а пізніше під оплески подякували своїх глядачів.

Відео та фото зі своїх виступів знаменитості опублікували на сторінках Instagram.

Пости на сторінці Дженніфер Лопес зібрали мільйони переглядів і лайків. Артистка вразила своєю красою і спортивною підготовкою. Варто відзначити, Джей Ло вже 50 років і вік їй не перешкода - вона віглядіт чудово.

Підкреслимо, поєдинок НФЛ щороку стає найдорожчою спортивною подією у світі. Такі зірки, як Дженніфер Лопес і Шакіра вперше розважили публіку на заході. Національний гімн виконала артистка Демі Ловато.

Мінімальна ціна на квиток - 2500 доларів. Реклама під час трансляції матчу - п'ять мільйонів доларів за 30 секунд.

Лише за один день канал CBS заробляє близько 300 мільйонів доларів.

Раніше ми писали, що напередодні Дженніфер Лопес показала кадр зі своєї підготовки до спортивної події.

На фото зірка позувала в спортивному костюмі - облягаючих лосинах і короткому темному топі. Видні всі переваги фігури артистки: сталевий прес, підкачані ноги і руки, а також сідниці.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес позувала в обнімку з Шакірою на промо-вечорі матчу Супербоула.

Шакіра була одягнена скромніше Лопес, але разом з тим виглядала теж дуже добре.

Нагадаємо, популярна співачка осоромилася на концерті, кадри конфузу.

Також ми писали, що дочка Дженніфер Лопес вразила своїм голосом.

Ще Рoliteka повідомляла, що Дженніфер Лопес засвітила зайве, пікантний конфуз побачили всі