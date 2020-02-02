Актриса Студії "Квартал 95" показала, як добре володіє своїм тілом

Розтяжці і подкачанному тілу ефектної блондинки Катерини Нікітіної позаздрять навіть професійні спортсмени. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу».

Так на новому опублікованому відео Катерина красується біля дзеркала і виконує непрості фізичні вправи - так званий тверк. Дівчина майстерно рухає своїми сідницями в облягаючому спортивному "вбранні".

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Світловолоса красуня так ефектно потрусила своїми принадами на камеру, що її шанувальники просто в захваті від побаченого:

«Гаряча»

«Непогано👏»

«Клас, круто👍 Це такі вправи або це танець такий?😄»

«Класно барабаниш😍😍😍😍»

Сама Катерина присвятила цей пост своїм хейтерам:

«🍑 Давно не денсила, але так ще вмію)🍑 Чому б і ні 😂 02.02.2020 Чудова дата, для таких відео 😂 (Як на мене) •»

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#ленивый_тверк 🍑 Давно не дэнсила, но так ещё умею)🤟🏻🍑 Почему бы и нет 😂 02.02.2020 Отличная дата, для таких видео 😂 (Как по мне) • #хейтеры #контент #для #вас #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2020 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка Больше видео 👉🏻 #n_k_t_n

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Раніше ми писали, що дівчина майстерно стояла на руках, плавно переходячи з одного положення свого тіла в інше - горизонтальний, а потім і вертикальний шпагат, шанувальники були просто в захваті від побаченого.

Зірка мережі потренувалася на славу, а відео оформила під популярний трек Джамали і Alyona Alyona:

«Я допоможу тобі здійснити давню мрію!!!💫 • Дівчатка&Хлопчики! ATTENTION❗ Відкрито запис на Індивідуальні заняття! 💎 …». – підписала артистка своє нове відео, яке виклала в мережі.

Шанувальникам обсипали Катерину компліментами: "позитивна", "молодчинка", "трудяга", тощо пишуть вони.

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#stretching 🧘🏼‍♀️ Я помогу тебе осуществить давнюю мечту!!!💫 • Девочки&Мальчики! ❗️ATTENTION❗️ Открыта запись на ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ занятия! 💎Направление: -stretching -fitness -bodymake -kids gymnastics -tabata ⏱Длительность занятия: 1 час! -> 60 мин! -> 3600 секунд! 📍Где: Район м.Лукьяновская (Ул. Глубочицкая) 🕰 Когда: Все индивидуально! Время подбираем удобное для вас😏 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Часто задаваемые вопросы!❗️ 1. Что с собой нужно?👐🏻 ☝🏻Удобную одежду, носочки, водичку и настроение. 2. Как часто нужно встречаться?🤗 ☝🏻Все зависит от ваших способностей. Желательно не меньше 2ух раз в неделю. (Это если вы хотите результат) 3. Я никогда ничем не занималась, разве я могу сесть? ☝🏻ДА!!!!! 4. Мне 300500 тысяч лет, не поздно? ☝🏻НЕТ!!!! Личный пример, моя Бабушка села на шпагат впервые в жизни в 50 лет🤟🏻 • 😏Я жду ТЕБЯ в зале! Пора в 2020 сделать что-то невероятное и исполнить давнюю мечту!💡 Переступайте через себя!!!☝🏻 Все возможно!❤️ • 📝Для записи пишите сюда @nk_streching ! • Song: Alyona Alyona & Jamala - Забирай 🙈 #квартал #женскийквартал #жіночийквартал #любовь #отдых #счастье #лигасмеха #лігасміху #лигасмеха2019 #сборнаякременчуга #збірнакременчука #юмор #украина #киев #кременчуг #95квартал #95kvartal #кварталконцерт #driveproduction #никитина #женскийквартал #сбк #юмор #смех #улыбка #n_k_t_n

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