Актриса Студії "Квартал 95" показала, як добре володіє своїм тілом

Розтяжці і подкачанному тілу ефектної блондинки Катерини Нікітіної позаздрять навіть професійні спортсмени. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram актриси «Жіночого кварталу».

Так на новому опублікованому відео Катерина красується біля дзеркала і виконує непрості фізичні вправи - так званий тверк. Дівчина майстерно рухає своїми сідницями в облягаючому спортивному "вбранні".

Світловолоса красуня так ефектно потрусила своїми принадами на камеру, що її шанувальники просто в захваті від побаченого:

«Гаряча»

«Непогано👏»

«Клас, круто👍 Це такі вправи або це танець такий?😄»

«Класно барабаниш😍😍😍😍»

Сама Катерина присвятила цей пост своїм хейтерам:

«🍑 Давно не денсила, але так ще вмію)🍑 Чому б і ні 😂 02.02.2020 Чудова дата, для таких відео 😂 (Як на мене) •»

Раніше ми писали, що дівчина майстерно стояла на руках, плавно переходячи з одного положення свого тіла в інше - горизонтальний, а потім і вертикальний шпагат, шанувальники були просто в захваті від побаченого.

Зірка мережі потренувалася на славу, а відео оформила під популярний трек Джамали і Alyona Alyona:

«Я допоможу тобі здійснити давню мрію!!!💫 • Дівчатка&Хлопчики! ATTENTION❗ Відкрито запис на Індивідуальні заняття! 💎 …». – підписала артистка своє нове відео, яке виклала в мережі.

Шанувальникам обсипали Катерину компліментами: "позитивна", "молодчинка", "трудяга", тощо пишуть вони.

Нагадаємо, красуня з "Кварталу 95" вбила новим сміливим образом: "Щоб мало не здалося"

Як повідомляла Politeka, зірка "Квартал 95" розбурхала пікантним образом в весільній сукні: "Третій раз за рік!"

Також Politeka писала, що зірка «Квартал 95» приголомшила ідеальним тілом без білизни: «Вааау, чарівна»