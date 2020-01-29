Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала ідеальну фігуру в мереживній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Твоя баба ніби Лада. А яку вибереш ти? Обожнюю спортивний стиль. Скупила підлогу магазину і хочу ще», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Омович позує на камеру спершу у спортивному вбранні, а потім в мереживній білизні. Від цього у її шанувальників стався справжній вибух, про що свідчать коментарі під відео.

«Відок просто вогненний», «попєц бомба!», «Солоденька», «Отрута. На такій фігурі виглядає про*уенно», «дуже, дуже красиво», «неймовірна», «боже, це просто космос», - пишуть вони.

Раніше модель Олена Омович позувала біля вікна, як зазвичай це буває - напівголою, і не одна. Цього разу зірка мережі з'явилася перед камерами з фігуристою подружкою.

Так на нових опублікованих кадрах дівчина, яка «підігнала» своє тіло під модельні параметри, покрасувалася в топі і шортиках, поруч з нею - на колінах у Олени - лежала дуже схожа зовні з самою зіркою дівчина. При цьому груди свою Олена притискала руками, заклично поглядала в прямо в камеру, всіляко вправлялася в позах і погладжував свою напарницю по зйомці.

Передплатники жваво відреагували на такий пост і пишуть знаменитості про те, як та прекрасне - спокуслива, "гаряча", ідеальна, ефектна та інше. Не обійшли стороною шанувальники Омович і подругу-модель Олени - зазначили, що дівчата дуже схожі і що в останньої - гарна груди.

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