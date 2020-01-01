39-річна російська співачка Анна Семенович підкорила публіку відвертими танцями, рухаючись плавно і зухвало

Як передає Politeka.net, артистка поділилася роликом у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця). Семенович з'явилася відразу в кількох образах (ролик змонтований з різних "шматочків"). Однак загальна риса простежується: шикарні форми співачки. Подібну красу неможливо приховати, тому Аня і не намагається, а, навпаки, виставляє соковиті принади напоказ - нехай і інші насолоджуються. Можливо, здасться, що артистці незручно танцювати, але як би не так. Семенович дуже витончено і сексапільно рухається, при цьому спокусливо дивиться в об'єктив.

Артистка привітала "армію" фанатів з Новим роком і розповіла, що збирається в 2020 виконати свою мрію - побувати в Японії.

"Мої дорогі, з наступаючим вас Новим роком 🎄 Я не буду підводити підсумки, але поставлю для себе і для вас пару цілей на наступний 2020 рік ⭐️ Стати щасливішими, почати робити те, що давно відкладала на завтра, постаратися стати кращою версією себе, злітати в Японію 🤩 і рухатися тільки вперед у своїй професії 🍀 Нехай всі наші мрії збуваються і Життя в задоволення, буде нашою реальністю 🙏🏼 Люблю вас, мої хороші! Спасибі, що весь цей час зі мною ❤️ Веселого нам всім свята 🤪 і легкого стану здоров'я завтра вранці 😂😂😘 🤪🎉З Новим роком 🎉", - підписала ролик співачка.

Шанувальники захоплено сприйняли поздоровлення Ані і також набажали їй багато всього приємного.

"Анна семенович Се*сбомбочка❤️"

"Бомбічеська. КРАСА НЕ ЗЕМНА🔥"

"З новим роком! Анка Мавпочка! 🌷🏆 Будьте нам прикладом і еталоном!❄️❄️❄️🎄🎂⛷️"

"Шикарна!!!"

Раніше ми повідомляли, Семенович здивувала "новорічною листівкою". Вона опублікувала в Instagram знімок, на якому постала в одній лише шапці Санти. Розкішне тіло артистка прикрила коробкою-подарунком.

Нагадаємо, ефектна Семенович блиснула соковитими ніжками: "Це ж треба так схуднути!"

Як повідомляла Politeka, Анна Семенович потрапила в лікарню і налякала посланням.