Правительство разработало программу, которая будет направлена на развитие отечественного кинематографа

Об этом пишет Politeka.net.

В министерстве культуры и информационной политики заявили, что на производство отечественных сериалов отведено около 100 миллионов гривен.

"К концу года сфокусируемся на производстве сериалов патриотического направления. В карантинный и посткарантинний период спрос зрителей растет именно на телевизионный продукт. Это решение позволит поддержать киноиндустрию и предложить зрителю то, что ему нравится", - заявили в министерстве.

Подробности проведения конкурсной программы в министерстве пообещали сообщить в ближайшее время, на которую было выделено около 100 миллионов гривен.

Добавим, что Кабмин выделил Минкульту 1 миллиард гривен на всяческие нужды. Отмечается, что 590 млн пойдет на стипендии самозанятым художникам, а также для поддержания проектов в сфере культуры и искусств.

150 миллионов будет выделено на гранты через Украинский институт книги, около 50 млн будут вложены на поддержку кино через Госкино.

Отметим, что ведущий стриминговый сервис Netflix активно занимается съемками украинского комедийного боевика под названием "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Главные роли в кинокартине сыграют Жан-Клод Ван Дам и Албан Иванов. Основные съемки проходят в Киеве, а также в Париже. Премьера ориентировочно назначена на осень этого года.

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