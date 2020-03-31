Актриса Беррак Тюзюнатач, що прославилася після ролі Михрюннисы-султан в серіалі «Чудовий століття», зважилася на пластичну операцію

Варто відзначити, що турецькі ЗМІ і раніше називали Беррак самої красивою зіркою в країні. А сама Беррак Тюзюнатач стверджувала, що пишається природною красою і не збирається нічого в собі змінювати. Проте з часом вона таки вирішила збільшити груди. Артистка сама розповіла про це журналістам.

«Я навіть не окрашиваю волосся. У мене на обличчі немає ні пластики, ні ботокса. Я, як і моя мама, — за все натуральне. В той же час я визнаю, що зробила операцію зі збільшення грудей, але не шкодую про це. Жінкам властиво прагнути до ідеалу», — зізналася актриса.

Зазначимо, багато хто здогадувався про це, оскільки фігура Беррак Тюзюнатач за останні пару років дуже змінилася.

Додамо, що фанати артистки не оцінили такий крок. На їхню думку, вона була прекрасна і раніше, а втручання пластичних хірургів були зайвими.

Зараз Беррак знімається відразу в декількох серіалах, які повинні вийти на екрани в 2020 році. Однак гучних проектів в її фільмографії вже давно не було. Багато шанувальників пов'язують тимчасовий застій у кар'єрі артистки з її скандальною репутацією. Справа в тому, що не так давно Тюзюнатач затримали поліцейські: при ній було виявлено кілька грамів заборонених речовин.

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