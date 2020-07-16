Возлюбленная футболиста Неймара, который играет за "ПСЖ", показала себя и рассказала об испанском

На фото Наталия Барулич стоит в штанах и кружевном прозрачном топе на фоне бетонной стены. Красотка дополнила образ стильным браслетом, а волосы решила оставить распущенными. Возлюбленная Неймара не стеснялась показать пышный бюст, который еле поместился в узенькой ткани. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Учиться никогда не поздно. Спасибо за лучшего учителя испанского языка, о котором я только могла просить. Пишу на английском языке, чтобы благодарность могли прочитать читатели", - написала Наталия.

Фанаты поставили более 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Что ты делаешь моя жизнь", "Ты самая красивая из всех", "hermosa", "Но какая ты милая", "Как красиво", "Лучший ракурс", "Que bonita!".

Ранее мы сообщали, что невеста украинского футболиста Артема Шабанова Юлия показала себя в соблазнительном образе, рассказав о белье.

На фото красотка позировала в трусиках и лифчике, а образ дополнила поясом для чулков, которых на Юлии не оказалось. Девушка стояла у просторного окна и показывала свою красоту. Обуви на невесте Шабанова не было, красотка только соблазнительно выгнулась, чтобы сделать снимок очень горячим.

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