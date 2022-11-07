Популярна співачка, актриса та продюсер Дженніфер Лопес згадала про бурхливе минуле і показала досить цікаві кадри.

53-річна артистка, актриса та співачка Дженніфер Лопес активно веде соціальні мережі, показує уривки з улюблених кліпів та хвалиться вбраннями для модних зйомок. Цього разу Лопес засумувала за минулим і вирішила згадати, якою була двадцять років тому.

Лопес розповіла, що тоді вона замислювалася: а якою її побачать діти? Після цього на річницю її альбому, вона показала ті самі кадри зі зйомок. У маленьких шортах, топіці і без звичних яскравих вбрань Дженніфер виглядала досить яскраво.

«Улюблена епоха jlo! 😍; Я люблю 😍; Ти така ідеальна людина; Мій малюк 🧡❤️; Я люблю тебе, Джей Ло 😍; Дженні з кварталу 🤌🏼👊🏼; найкращий альбом 😍; хороша робота!; щось змінилося в ній..» - пишуть у мережі.

«Безглуздо бачити, як я кажу про те, щоб показати своїм дітям цей альбом через 20 років, і ось ми тут!! Стільки всього змінилося… Я змінилася… але дещо залишилося незмінним.

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