Відома співачка Слава Камінська спробувала виправдатися після того, як стало відомо, що вона побила свою колегу і другу солістку групи "НеАнгелів", в якій вони разом брали участь.

В цей раз Камінська, яку вже не раз висміяли в мережі за неадекватну поведінку поруч з колегою по групі, поспішила виправдатися за розповідь Віки. Віка Смеюха розповіла про те, як насправді Слава вела себе поза сценою і навіть била Сміюху.

Камінська після розпаду групи " НеАнгели "теж вирішила нібито не мовчати і відповіла в програмі" Слава+ " на розповідь про побиття.

"Віка запізнилася на 40 хвилин. Я сиділа її чекала на восьмому місяці вагітності з ось таким животом. Їхати Хрін Знає Куди. Я сказала: май повагу до мого становища. Вона відповіла:А що вагітність-хвороба?

Я кажу, що ще раз таке скажеш - дам в гарбуз. Вона відповідає: Це я тобі дам, тому що я сильніший. Ну а далі я вже не пам'ятаю, у мене штора впала», - розповіла Слава, посміхаючись. Причому спочатку вона намагалася відмовлятися, але пізніше підтвердила, що саме вона полізла битися і зворушила віку перша.

У мережі жорстко засудили зухвалу поведінку Камінської, висміявши і її заяви: "Пипець, Дьомін ТРИ рази намагався запитати, била вона віку чи ні. Слава весь час йшла від відповіді, маніпулювала, відповідала на якесь своє питання, типова поведінка абьюзера; нерви лікувати треба, а не дітей народжувати; Мауглі, адекватні люди за запізнення волосся не рвуть, в суспільстві людей так не прийнято; дуже смішно, сидить і посміхається».

Нагадавши, Камінська з " НеАнгелів "згадала колишнього чоловіка і зізналася, на чому їй доводиться економити:" а я все так же...".

Як повідомляла Politeka, Смеюха після публічних розборок з Камінською вирушила по святих місцях: "Не покидає відчуття...".

Також Politeka писала, що Слава Дьомін втрутився в скандал "НеАнгелів", вирішивши поставити в ньому крапку:"дізнаєтеся всю правду".