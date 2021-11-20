Відома українська актриса і дружина продюсера" Квартал 95 " покрасувалася на пляжі під час відпочинку в одному рожевому купальнику, показуючи себе з усіх боків.

Популярна актриса кілька днів тому відправилася на відпочинок до Єгипту разом з дітьми і нещодавно навіть розповіла про всі складнощі і проблеми, з якими зіткнулася. За словами Анни, єдині хвилини на пляжі, що вона приділяє собі – це випадкові миті.

Так як в інший час вона змушена стежити за синами, щоб вони нічого не накоїли і з ними нічого не сталося. Також в перший день відпочинку захворіла дитина актриси, про що вона теж розповідала.

Схоже, зараз все налагодилося, і зірка продовжує відпочивати на курорті, встигаючи також показати і особисті фото з узбережжя. У маленькому рожевому купальнику на завязочках Саліванчук зробила акцент на своїх формах.

Анна також розповіла в Instagram про свою відпустку і думки з цього приводу:

"У мене є чітка позиція: жінка повинна бути красивою. Саме повинна. Тому що так задумано природою: квіти повинні цвісти, радувати око і виділяти тонкі аромати, птахи повинні співати, сонце світити. А жінка повинна подобатися собі, насолоджуватися собою і бути красивою", - додала Ганна Саліванчук.

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