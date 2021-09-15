У Польщі в місті Бидгощ пожежний замкнув у машині двох українських хлопчиків 8 і 10 років, а потім побив їх.

Про це повідомляє APnews.

За даними видання, у старшого хлопчика виявився зламаний ніс. Чоловіка можуть посадити на п'ять років. Відомо, що перед подією діти взяли на час електросамокат у сина рятувальника, можливо вони його не повернули.

За даними правоохоронців, чоловік, помітив хлопчиків, які каталися на самокаті. Він їх затримав, а після посадив в авто силою. Пожежник побив хлопців, відвіз на вулицю Кюрі-Склодовської. Саме там живуть постраждалі хлопці. На цій вулиці вони і втекли від кривдника.

Десятирічний хлопчик отримав травму. У нього виявився зламаний ніс. У поліції підкреслили, що напад на дітей не пов'язаний з їх національністю. Чоловіка відсторонили від роботи. Нинішнє рішення про відсторонення діятиме протягом трьох місяців.

За даними місцевих ЗМІ, є ймовірність, що чоловікові не дозволять в майбутньому бути пожежником. Правоохоронці вже відкрили кримінальну справу.

Пожежному поліцейські пред'явили звинувачення в порушенні недоторканності восьмирічного хлопчика. Також серед звинувачень-травмування десятирічної дитини та її незаконне ув'язнення. Підозрюваному загрожує до п'яти років в'язниці.

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