Відома співачка Тіна Кароль здивувала зовнішністю з мінімумом макіяжу під час поїздки

Тіна Кароль останнім часом приділяє час новим проектам і припинила брати участь у шоу, в яких була присутня кожен сезон. При цьому її відсутність на зйомках «Танців з зірками» і відхід з проекту «Голос» чимало здивував фанатів.

Зараз артистка вирішила присвятити себе більше темі музики і новому образу. Нові кадри зірки після відпочинку спантеличила фанатів. З мінімумом косметики Тіна показала себе такою, яка є, що і стурбувало фанатів.

Особливо, користувачі звернули увагу на сині губи зірки:

"Найкрасивіша❤; найчудовіша❤; вона захворіла? я тільки що бачив її миттєву історію .. чому її губи дуже бліді, сподіваюся, з нею все в порядку; чому Тіна так різко обірвала зв'язки з 1 + 1?; Любимка 😍; сама сама😍; найкрасивіша і найкраща ❤️❤️ ти наша любимка; губи сині😮 😮; куди ж вона їде? 😍 ; Куди їхала туди і прийшла😂; чарівна Незрівнянна, прекрасна красотулька " - пишуть шанувальники.

Нагадавши, Тіна Кароль ризикнула переспівати Пугачову, з'явилося відео:"до Алли далеченько".

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