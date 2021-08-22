Співачка Надя Дорофєєва поділилася інтригуючими кадрами зі свого виступу вночі

Вчора Надя розповідала в сторіс, як довго добиралася до місця виступу. Причому всією командою артистка провела в автобусі досить багато часу, але вже до вечора була готова виступити. За словами співачки, Чорноморські ігри-це знаковий конкурс в її житті.

Саме там, у Скадовську, спускаючись зі сцени з першою премією вона вирішила, що співатиме. Саме цей конкурс дав їй впевненість і крила, які так необхідні творчій людині.

"З тих пір, практично щороку я повертаюся туди в якості гостя і кожен раз відчуваю трепет. Всім юним вокалістам бажаю обов'язково там побувати і взяти участь. Виступити на такій сцені, з таким звуком і світлом - для мене в мої 14 - було чимось космічним. І це набагато цінніше для артиста, ніж статуетка або подарунок. Спасибі тобі "Чорноморські Ігри" і до наступного року " - написала співачка.

Шанувальники емоційно відреагували:

"Обожнюю твій стиль одягу!❤️; Надя я з відкритим ротом дивилась на твій виступ і захоплювалася😍🐬🙌🏻; Вже переглянула твій виступ 100 разів😅❤; Надя, це просто вауу😍💥; Спасибі що вибрала саме співати а ми тебе 💔; Тепер це знаковий конкурс і для мене 😂; Твій наряд нереально красивий і макіяж вауу 😍🔥; Яка розумниця ! На висоті і виконання, і акторське ... одні емоції))👏" »

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