Раніше чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності

В Київській області чоловік замовив підпал машини знайомого

У місті Боярка Київської області стало відомо про те, що чоловік через ділянку землі замовив у колишнього співробітника підпал машини знайомого. Про це повідомляє Politeka.net, з посиланням на Obozrevatel.

Попередньо, інцидент стався через ділянку землі. Як повідомляють, дівчина розділила свою землю і продала різним людям. Один з них хотів побудувати гараж, а другий - захотів побудувати власне СТО. Першому чоловікові був необхідний другий ділянку для нормальної роботи бізнесу, але власник відмовився його продавати.

Чоловік вирішив залякати іншого і почав діяти рішуче і для того, щоб переконати продати землю, умовив свого колишнього співробітника підпалити землю власника. В результаті підпалу, згоріли гараж і два автомобілі власника ділянки.

Як повідомляє голова облуправління поліції Андрій Небытов, палії спалили майно на понад півмільйона гривень. Під час обшуку чоловіків, виявили рушницю та набої калібру 7,62.

Виявилося, що раніше замовник вже притягувався до кримінальної відповідальності.

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