Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий засвітився за лаштунками поряд із Юрієм Ткачем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ткача у соцмережі.

Так, в акаунті гумориста з'явилось його кумедне селфі з Кошовим, де вони здивовано і навіть трохи перелякано дивляться в камеру.

"І це тільки третій день туру...)))" - написав Ткач під фото.

Також він вказав геолокацію - світлину було зроблено в Запоріжжі.

Вірогідно, світлину було зроблено під час або вже після виступу. За Ткачем і Кошовим можна побачити сцену концертного залу, де проходив виступ.

Як відомо, сьогодні, 6 березня, "Вечірній квартал" давав концерт у Запоріжжі. На артистів найближчими днями чекає доволі щільний графік - концерти відбуватимуться один за одним, а інколи - навіть по декілька на день.

У коментарях фоловери посміялись з нового фото Ткача та Кошового, звернувши увагу на їхні "перелякані" обличчя.

"Кращий!", "Ви суперові!", "Женя, що в тебе з обличчям?", "Молодці, хлопці!", "Ракета, бомба, пушка, космос!", "Такі смішні", "Який жах", "Так, наче вперше себе у дзеркалі побачили", "Найкращі", "Ви що з'їли щось не те?", "Ви дуже круті", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, що щасливий Ткач з " Квартал 95 "показав свою ефектну кохану у фаті:" гірко молодим!"

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