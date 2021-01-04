Екс-солістка " ВІА Гри" Віра Брежнєва знялася в новій фотосесії для реклами одягу і вразила стрункою фігурою

Так, кілька днів тому струнка і довгонога блондинка вирішила поділитися незвичайними кадрами, які з'явилися на офіційній сторінці магазину трендового одягу. Віра приміряла два образи, дуже схожих між собою.

На перших кадрах зірка позувала в костюмі з латексу, що нагадує за формою класичну білизну, проте її образ також доповнила куртка з тієї ж тканини, яку Віра вирішила не застібати.

На іншому фото артистка приміряла кофту-топ з тканини дайвінг з білими смужками і таким же нижньою білизною з високою посадкою. Спортивний костюм з подібним пошиттям підкреслив фігуру Брежнєвої, заради якої зірка дотримується збалансованої дієти.

Так, Віра впевнена, що якщо вона махне на харчування рукою і почне їсти шкідливу їжу, то через пару місяців попрощається зі спортивною формою.

"Дуже багато і часто чую: Я не можу без кави, я не можу без солодкого, Я не можу без шоколаду і т.д. я скажу зараз одну важливу річ: людина не може без повітря, води, мінімальної здорової їжі і любові. Без усього іншого людина може!»,- заявила раніше співачка, відзначаючи, що успішно живе без солодкого, алкоголю і шкідливого фаст-фуду.

До цього співачка опублікувала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в затишному домашньому образі.

Так, щаслива Брежнєва в розтягнутому в'язаному светрі, широких штанях і шапці-вушанці вийшла у двір, покуражившись біля ялинки, прикрашеної світиться гірляндою. Віра виплеснула емоції на камеру, радіючи моменту, немов маленька дівчинка.

Нагадаємо, що Віра Брежнєва в міні-бікіні звела з розуму безсоромною позою, скандальне фото:"Дочка Генсека".

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