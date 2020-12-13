Зірки звикли показувати в соціальних мережах, як проходять їхні свята і як вони до них готуються
Артисти намагаються розповісти про життя досить багато, але не переходячи межі. Тим не менш, багато хто з артистів вже розповіли, як святкуватимуть Новий Рік, чим планують займатися і куди відправляться у відпустку. Є й ті артисти, які вирішили порадувати блискучими луками перед підготовкою до свят.
Представляємо вашій увазі топ-добірку фото зірок, від "зимових нарядів" яких відразу стане жарко:
Леся Нікітюк нещодавно вирішила показати справжній зимовий "лук дня", блиснувши при цьому фігурою в короткій смарагдовій сукні. Наряд, прикрашений блискіток і без зайвих прикрас вигідно підкреслив стрункі ноги телеведучої, візуально зробивши ті ще довшими.
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Настя Каменських спеціально для свого нового кліпу, за який навіть отримала нагороду, приміряла напівпрозору сукню. На зйомках на вулиці співачка пройшлася в наряді з паєток і вразила фігурою, яку плаття з зухвалим вирізом на стегні показало у всій красі.
Ані Лорак до презентації свого кліпу і нової музичної композиції змінила імідж. Однак бежевий костюм з блискітками і незвичайним дизайном спровокував хвилю неоднозначних коментарів. Багатьох здивував образ схудлої артистки, яка навмисно спробувала додати об'єм в стегнах.
Анна Седокова під час одного зі своїх останніх виступів, яке проводила під відкритим небом, вирішила показати себе в природному вигляді. Артистка вийшла до публіки в простому пуховику від власного бренду і вирішила, що тепло і комфорт важливіше в зимовий період.
Струнка артистка Світлана Лобода нещодавно показала легкий і повітряний образ, яким підкорюватиме фанатів на новорічних концертах. Світлана позувала в прозорій, майже непомітній сукні з сіточки, пір'я і блискіток. Завдяки незвичайному дизайну, світловолосої співачці відразу вдалося звернути на себе увагу в Instagram.
Даша Астаф'єва вирішила поділитися фото, на якому позувала в образі з незвичайними масивними прикрасами з безліччю каменів і дизайнерським головним аксесуаром. Сукня кольору металік без принтів ідеально завершила сміливий лук Даші, який вона вже показувала раніше на концертах.
Нагадаємо, що Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках.
А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти.
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