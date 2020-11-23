Як не попастися на прийом шахраїв

Національний Банк України зробив важливе повідомлення щодо нових грошей і попередив, коли потрібно бути обережними

НБУ часто випускає монети, приурочені до різних пам'ятних дат. Однак, як виявилося, іноді гроші, випущені під таким приводом, можуть бути фальшивими. Не так давно українцям стали пропонувати придбати монету " 30-річчя незалежності України», проте в прес-службі НБУ підкреслюють, що випускається вона не державним регулятором.

При цьому в Нацбанку повідомили, що, згідно з планами на 2021 рік, в оборот буде введено пам'ятні монети "До 30-річчя незалежності України" з нейзильберу номіналом 5 гривень (тираж 50 000 штук) і зі срібла номіналом 20 гривень (тираж 3000 штук) . Вони вийдуть в серпні наступного року в серії "Відродження української державності".

Усю нумізматичну та сувенірну продукцію для Національного банку виготовляє виключно його структурний підрозділ – Банкнотно-монетний двір НБУ. На кожній такій монеті чи медалі є логотип цього виробництва – лілія з трьох пелюсток.

У НБУ підкреслили, що купити нумізматичну продукцію можна через каси Національного банку або банків-дистриб'юторів (АТ "Державний ощадний банк України", ПАТ АБ "Укргазбанк", АТ "АБ "Радабанк", АТ" ТАСкомбанк"), зокрема здійснивши попереднє онлайн замовлення на спеціальному порталі.

А ось замовляючи продукцію на інших майданчиках, потрібно розуміти, що це вироби приватних підприємств, які не мають відношення до Національного банку. НБУ ніяк не впливає на вартість або умови купівлі такої продукції.

Нагадаємо, НБУ в четвер, 19 листопада ввів в обіг нову монету номіналом 10 гривень.

На аверсі монети-герб, напис" Україна", емблема ДПСУ, гілки калини та лавра.

На реверсі-напис Державна прикордонна служба, обриси карти України, прикордонний стовп і композиції, які символізують діяльність ДПСУ на суші, на морі і в повітрі.

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